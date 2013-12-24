TBMM İnsan Hakları Komisyonu Elbistan Cezaevi'ni incelemeye aldı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, "Bu devirde artık, suyu akmayan, kaloriferi yanmayan cezaevi olmamalı" dedi. Üstün, Elbistan Cezaevi'nde kaloriferlerin yanmadığına ilişkin iddiaların inceleneceğini söyledi. Adalet Bakanlığı, Cezaevi Müdürlüğü ve Cezaevi Savcılığı ile temasa geçileceğine dikkat çekti.

Elbistan'dan komisyona dilekçeler

Elbistan Cezaevi'den geçtiğimiz hafta Meclis'e dilekçeler gönderildi. Dilekçeler işleme konuldu. Sağlık sorunları, tedavilere yönelik çok sayıda şikayet var. Bir dilekçe ise, "kaloriferin yanmadığına" ilişkin.

Komisyon başkanı, bu tür sorunların artık yaşanmaması gerektiğine dikkat çekerken, "Bunları yerel yöneticiler çözmeli. Bazen, aksaklıklar olabilir. Ama, aksıklıklar giderildiğinde, sorunda kendiğinden çözülmeli. Yani Adana Cezaevi'nde biz bunu gördük. Neredeyse bir yaz boyunca Cezaevi'nde doğalgaz nedeniyle su akmamış. Böyle bir şey olabilir mi? Ben başsavcıya sitemde bulundum. Artık su sorunu gerçekten duymak istemiyorum".