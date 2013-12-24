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TBMM İnsan Hakları Komisyonu Elbistan Cezaevi'ni incelemeye aldı

Komisyon başkanı Ayhan Sefer Üstün: Bu devirde suyu akmayan, kaloriferi yanmayan cezaevi olmamalı

24 Aralık 2013 16:03

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM  İnsan Haklarını İnceleme  Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, "Bu devirde artık,  suyu akmayan, kaloriferi yanmayan cezaevi olmamalı" dedi. Üstün, Elbistan Cezaevi'nde kaloriferlerin yanmadığına ilişkin iddiaların inceleneceğini söyledi. Adalet  Bakanlığı, Cezaevi Müdürlüğü ve Cezaevi Savcılığı ile temasa  geçileceğine dikkat çekti.

 

Elbistan'dan komisyona dilekçeler

 

Elbistan Cezaevi'den geçtiğimiz hafta Meclis'e dilekçeler gönderildi. Dilekçeler işleme konuldu. Sağlık  sorunları,  tedavilere yönelik çok sayıda  şikayet var. Bir dilekçe ise, "kaloriferin yanmadığına" ilişkin. 

Komisyon başkanı, bu tür sorunların artık yaşanmaması gerektiğine dikkat çekerken, "Bunları  yerel yöneticiler çözmeli. Bazen, aksaklıklar olabilir. Ama, aksıklıklar giderildiğinde, sorunda  kendiğinden  çözülmeli. Yani Adana Cezaevi'nde biz bunu  gördük. Neredeyse  bir yaz boyunca Cezaevi'nde  doğalgaz  nedeniyle su akmamış. Böyle bir şey olabilir mi?  Ben başsavcıya  sitemde bulundum.  Artık su sorunu gerçekten  duymak istemiyorum". 

 

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