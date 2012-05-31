TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Üstün: Tecavüze uğrayan da doğurmalı

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün'den yeni tartışma yaratacak açıklama geldi. Üstün, tecavüze uğrayan kadınların da doğurması gerektiğini savundu.

Bosna'da tecavüze uğrayan kadınların doğurduğunu kaydeden Üstün, "Anne karnında o bebekler öldürülseydi, tecavüzcülerin yaptığından çok daha büyük bir dram, suç ortaya çıkacaktı" dedi.

Üstün, down sendromlu doğacak diye bebeklerin aldırılmasına da karşı çıktı.

Kürtaja sadece modern tıp açısından bakılamayacağını, meselenin insan hakları, hukuki ve felsefi boyutu da olduğunu söyleyen Üstün Akşam gazetesinden Ebru Toktar Çekiç'in sorularını yanıtladı.



Tecavüze uğrayan kadın hamile kalırsa da kürtaj olmasına karşı mısınız? O da mı doğurmalı?

Elbette. Tecavüz eylemi bir suç. Bu suçun cezasını kim çekmeli? Tecavüzcü çok ağır bir şekilde çekmeli. Ama siz tecavüzcüye değil, tecavüz sonucu ortaya çıkacak insana bunu ödetiyorsunuz. Bosna'da kadınlar tecavüze uğradı ama doğurdular. Anne karnında hepsi öldürülseydi o tecavüzcülerin yaptığından çok daha büyük bir dram, suç ortaya çıkacaktı. O çocukların bir parçası da annenindir, o çocuklar masumdur. Bizde 'Babanın suçu çocuğa geçmez' diye bir anlayış var. Tam da burada örnek verilecek bir şey. Elbette tecavüz sonucu yan etkiler ortaya çıkacaktır. Anne psikolojisinin bozulması, toplumda rahatsızlıklar vs. Bunları gidermek ise toplumun görevidir.



Tecavüze uğrayan kadını istemediği çocuğu doğurmaya zorlamak ne kadar insani?

Başka çözümleri var, anne bakmak istemiyorsa, devlet alabilir. Bu meselenin tartışılır olması önemli. Bu mesele hemen çözülecek bir konu değil. Batıda uzun yıllardır tartışılıyor. Bir noktaya gelinmedi. ABD'de seçimlerin iki tane konusu vardır, biri budur. Bu tartışma ABD'de bitmemiştir. Bizde tartışılıyor olması önemli. Toplum bir yere mutlaka gelecektir.

'Ablam bebeğini aldırmadı'

Yani kürtajın yasak olduğu 1984 öncesine mi geri döneceğiz?

Bakın kendi ailemde var. Ablamın çocuğu down sendromlu. Teyzemin torunu da otistik. Otizm çok daha ağır. Onlara nasıl iyi bakıyorlar biliyor musun? Ablam, hamile iken çocuğunun down sendromlu olduğunu bilerek doğurdu. Müdahale etmedi. 'Allah'ın bize lütfüydü' dedi. Aynen böyle düşündü.

'Özürlü olduğu anlaşılsa da doğmalı'

Tıp gelişti. Bebek, 10 haftadan sonra da down sendromlu ya da spastik olacağı anlaşılıyorsa alınıyor. Kürtaja her durumda mı karşısınız yoksa bu durum istisna olmalı mı?

Kürtaja sadece annenin hayatı tehlikeye giriyorsa cevaz verilebilir. Bebeğin otistik, özürlü, down sendromlu olması gerekçe olamaz.



Ailenin istememe hakkı olamaz mı? İstemeyeni neden doğuma zorlayacağız?

Hayır özürlü de olsa bir candır. Allah onun ömrünü tayin edecektir. Ölüm cezası kaldırılıyor insanlara. Modern ceza hukukunda idam cezalandırma yöntemi olarak bile kaldırılmışken, bir insan olarak doğma durumundaki canlının hayatını elinden alamayız. Sosyal devlet ilkesi budur. Anne baba bakmıyorsa bile devlet sosyal devlet ilkesi gereğince bunlara bakmakla mükelleftir.. Nitekim Özürlüler Kanunu çıkmış. Bu tür çocuğu olana devlet birçok yardım yapıyor. Evde bakım, vergi indirimi vs.



Birçok spastik bebek, yaşadığının bile farkında değil. Anne karnında iken fark ediliyorsa, doktorlar ve modern tıp alınmasını tavsiye ediyor. Bunu yok mu sayacağız?

Hayır bu yolu açamayız. O zaman fakirler ne bilir yaşamaktan, köleler ne bilir yaşamaktan, özürlüler ne bilir yaşamaktan diyebilir miyiz? Hatta Antik Yunan'da bir ara, kadınlar insan mıdır diye tartışmışlar biliyorsunuz. Sakatların, özürlülerin yaşama hakkı var mı diye bir kapıyı açamayız hiçbir zaman. İnsan kutsal bir varlıktır, bunu böyle kabul edeceğiz. Her kararı modern tıp doğrultusunda veremeyiz.