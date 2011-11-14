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TBMM ilk kez bir padişahı anacak!

TBMM ilk kez bir padişah için anma töreni düzenliyor Sultan 1. Abdülmecit, ölümünün 150’nci yılında anılacak.

14 Kasım 2011 02:00

T24 - TBMM ilk kez bir padişah için anma töreni düzenliyor Sultan 1. Abdülmecit, ölümünün 150’nci yılında anılacak.

  

TBMM ilk kez bir padişah için anma töreni düzenliyor Reformcu bir padişah olarak bilinen Abdülmecit için düzenlenecek bu tören TBMM tarihinde ilk olacak TBMM Başkanlığı, “Reformcu” kimliğiyle bilinen Sultan 1. Abdülmecit için, ölümünün 150’nci yılında anma töreni düzenleyecek. Abdülmecid döneminde yaptırılan Dolmabahçe Sarayı’nda, “Abdülmecid ve Dönemi” sempozyumu düzenlenecek. Sempozyumun ardından Ahmet Özhan konser verecek. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in imzasını taşıyan tuğralı davetiyeler, milletvekillerine gönderildi. TBMM, Osmanlı padişahları arasında yaptığı reformlarla öne çıkan Sultan l. Abdülmecid’i ölümünün 150’inci yıldönümünde anma kararı aldı. Abdülmecid ve döneminin anlatılacağı sempozyum, 17 Kasım’da, TBMM’ye bağlı olan, Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacak.


İlk kez yapılıyor

Bir padişah için ilk defa ölüm yıldönümünde anma düzenlendiği belirtilirken, sempozyum kapsamında, ünlü sanatçı Ahmet Özhan da bir konser verecek. Etkinliğin davetiyeleri TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından milletvekillerine gönderildi. Davetiyede, “Türkiye Büyük Millet Meclisbi Başkanı Cemil Çiçek, Sultan Abdülmecid ve Dönemi Sempozyumu Kapsamında Ahmet Özhan konserini onurlandırmanızı diler” ifadesi yer aldı. Tuğralı davetiyelerde Özhan konserinin 20.00’da başlayacağı da bildirildi.


17 yaşında tahta oturdu

l. Abdülmecid 17 yaşında Osmanlı tahtına oturdu. Koltuğa oturmasının üzerinden dört ay geçmesinin ardından Abdülmecid, Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nu ilan etti. “Tanzimat Dönemi Padişahı” olarak tarihe geçen Abdülmecid döneminde Türkçe’nin sadeleştirilmesi çalışmalarına başlandı ve Ceride-i Havadis gazetesi yayın hayatına başladı.


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