TBMM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın elektrik ihalesini Cengiz Holding aldı

TBMM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2021 yılı elektrik enerjisi alım ihalesini Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Elektrik Şirketi aldı. Şirkete yaklaşık 17 milyon TL ödenecek.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığı 13 Kasım tarihinde 2021 yılı elektrik enerjisi alımı için bir ihale düzenledi. İhaleyi, 12 milyon 932 bin TL teklif veren Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi’nin kazandığı açıklandı. TBMM ile şirket arasında da 3 Aralık tarihinde sözleşme imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın elektriği de Cengiz Holding'e

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi bir de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ihale aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 20 Ekim tarihinde “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hizmet Binası 2021 yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alınması İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihaleyi de 3 milyon 424 bin TL teklif veren Cengiz Elektrik Şirketi’nin kazandığı ve 16 Kasım tarihinde sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mega projeleri aldı

AKP iktidarındaki tüm “mega projeleri” tek başına ya da konsorsiyum içinde yer alarak üstlenen Cengiz’in yaptığı işlerden bazıları şöyle:

-İstanbul 3’üncü Havalimanı,

-Hasankeyf Ilısu Barajı,

-Kuzey Marmara Otoyolu,

-Yusufeli Barajı ve HES,

-Akkuyu Nükleer Santral Limanı,

-Ordu-Giresun Havalimanı,

-Rize-Artvin Havalimanı,

-Hüseyin Avni Paşa Korusu.