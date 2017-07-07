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TBMM İç Tüzüğü taslağından: "Kürdistan" diyene para cezası

Yemin etmeyen milletvekili, 'vekil sayılmayacak'

07 Temmuz 2017 13:18

MHP ile AKP, İçtüzük değişikliğinde uzlaştı. Yemin etmeyen vekil, ‘vekil sayılmayacak’. ‘Kürdistan’ ifadesine para cezası geliyor. Teklif bugün Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

AKP ve MHP’nin üzerinde uzlaştığı ve 17 madde olan Meclis İçtüzüğü değişiklik teklifinden sürpriz düzenlemeler çıktı. İki partinin uzlaştığı teklife göre bundan böyle “yemin etmeyen, etmekten imtina eden milletvekili, milletvekili olmanın getirdiği haklardan yararlanamayacak.” Düzenleme bu şekliyle milletvekili seçildiği zaman yemin etmeyen HDP’li Leyla Zana’yı akıllara getirdi. İçtüzükteki bir diğer düzenlemeyle de milletvekilleri artık Genel Kurul’da yaptıkları konuşmalarda kullandıkları “Kürdistan”, “Kürdistan’ın başkenti Amed” gibi ifadeler nedeniyle “para cezası” alacak.

Anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesinin ardından uyum yasaları kapsamında görüşülen Meclis İçtüzüğü değişiklik teklifiyle ilgili AKP ve MHP uzlaştı. 17 maddeden oluşan teklif bugün AKP ve MHP’nin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulacakken, Meclis’te dün de süren uzun görüşmelerin ardından değişiklik teklifi, genel başkanların da onayına sunuldu. MHP heyeti, MHP Genel Merkezi ile Meclis arasında mekik dokurken, AKP heyeti de parti yönetimini telefonla bilgilendirdi. AKP, MHP’ye başlangıçta 13 maddelik bir teklif sunmuştu. Ancak bu tekliften MHP’nin isteği üzerine 2 madde çıkarıldı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, mevcut düzenlemede, milletvekillerine Genel Kurul gündemine geçmeden önce birer dakikalık yerinden söz hakkı tanınıyordu. AKP’nin getirdiği ilk teklif “15 milletvekiline birer dakika söz verilsin” şeklindeyken, MHP’nin itirazı üzerine söz alma hakkını düzenleyen 59. ve 60. maddeler teklif metninden çıkarıldı.

Tüzük değişikliği ile bütçe görüşmelerinin yanı sıra anayasa değişiklikleri, toplumun genelini ilgilendiren konuların ele alındığı Genel Kurul oturumları gün ve saat sınırlamasına tabi olmaksızın TBMM TV’den kesintisiz yayımlanacak. Yeni düzenlemeye göre grup önerisi veren parti 5 dakika, diğer parti temsilcileri ise 3’er dakika konuşacak.

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