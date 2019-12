-TBMM HEYETİ İSPANYA'DA MADRİD (A.A) - 26.01.2011 - İspanya'da incelemelerde bulunan, TBMM Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Araştırma Komisyonu üyeleri ve bazı resmi kurumların temsilcilerinden oluşan heyet, İspanya Futbol Federasyonu ve Atletico Madrid kulübünün yetkilileriyle görüştü. Spor kulüplerinin mali ve hukuki sorunları ile sporda şiddeti önlemeye yönelik bilgiler alan TBMM heyetine başkanlık eden AK Parti Antalya milletvekili Abdurrahman Arıcı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ''Bu zamana kadar aldığımız bilgilerde gördük ki şiddeti önlemeye yönelik atılacak adımlar arasında kulüplere bağlı özel güvenlikçilerin eğitimi de büyük önem arz ediyor. İspanyollar bu konuda çok adım atmışlar, kulüplerin 200-250 arası güvenlikçisi var ve bu yeterli oluyor. Bizde ise 600-700 özel güvenlikçi olmasına rağmen yetmiyor. Özel güvenlikçilerin toplum ve seyirci psikolojisi konusunda daha çok bilgilendirilmeleri, ayrıca polis tarafından eğitim alıp, işbirliğinin artması gerekiyor'' dedi. Atletico Madrid Kulübü'nde müze ve futbol sahasını dolaşan heyet, daha sonra Atletico Madrid kulübü yöneticilerinden Clemente Villaverde Huelva'dan İspanyol futbolundaki durum hakkında bilgiler aldı. Son yıllarda alınan önlemlerin sayesinde güvenlik konusunda sorunların büyük aşamada aşıldığına dikkati çeken Clemente'nin verdiği ayrıntılarda şu sözler dikkati çekti: ''Bizim kulüp olarak yerine getirmekle yükümlü mecburiyetlerimiz var. İspanya'da her kulübün sahasının güvenlik kamera merkezi olması gerekiyor. Bizdeki 84 kameranın görüntülerin hepsi polis merkezine aktarılıyor. Polisle sürekli ilişki içinde olan bir güvenlik birimi oluşturma mecburiyetimiz var. Her maçtan önce özel güvenlikçiler, ulusal polis ve yerel polis toplantı yapmak zorunda. Kulübün zorunluluğu, üyesi olan tüm taraftarların bilgilerini polise vermek. Yüksek riskli her maçta rakip taraftar polis kordonuyla stata girip, çıkartılıyor. Şiddet yapanların büyük para cezaları almaları ve statlara girişine yasak getirilmesi ile kulüplere verilen para cezaları etkili oldu.'' Bu arada, komisyon üyelerinin, Atletico Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Simao hakkındaki sorusuna Clemente, ''Çok iyi futbolcu'' yanıtını verirken, Fenerbahçe'deki Güiza ve Beşiktaş'taki Guti için ''Onların sorunları kafalarında'' diyerek esprili cevap verdi. Öte yandan, İspanya Futbol Federasyonu'nun ziyaret edilmesi sırasında, İspanya'nın Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda kazandığı kupa, heyetin ilgisini çekti. TBMM heyetindekiler Dünya Kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. TBMM heyeti yarın, Madrid Avrupa Üniversitesi ile Real Madrid Kulübüne gidecek.