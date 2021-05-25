TBMM, Hâkimler Savcılar Kurulu’na atanacak 7 üyeyi belirledi.

Meclis’te 21 adaydan 7 üye seçimle belirlendi. HSK'nın yeni üyeleri; Ergün Şahin, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan Esen ve Cumhur Şahin.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Hâkimler ve Savcılar Kurulunun TBMM kontenjanına ayrılan üyeleri, demokrasi ve uzlaşma zemininde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde belirlendi. Bu olumlu tabloya emek ve katkı sunan tüm siyasi partilere ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.” İfadesini kullandı.