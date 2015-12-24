TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nda ‘jammer’li güvenlik tedbiri

TBMM’nin 24. Yasama döneminde kurulan daimi komisyonlarından Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu basına kapalı ‘yol haritasının’ belirlendiği toplantısını sinyal bozucu ‘jammer’ ve kapının dışında sürpriz misafire karşı bekleyen polisle yaptı. Toplantıda, iktidar ve muhalefet milletvekillerine Komisyonla ilgili gizlilik kararlarına ilişkin yasaklar hatırlatılarak yapıldı.

Komisyon başkanı AKP’li Emrullah İşler, toplantının ardından yazılı açıklamasında şu bilgileri verdi:

Toplantıda, Komisyonumuzun toplantı ve çalışmalarıyla ilgili usul, esas ve işlemlere yönelik genel değerlendirmelerde bulunulmuş, çalışma takvimi ve programı hakkında görüşler alınmış ve Komisyonun çalışma usulüne ilişkin gerekli kararlar alınmıştır.

Bu kapsamda öncelikle Komisyonumuzun görev alanına giren konularla ilişkili olan kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev ve çalışmaları ile ilgili bilgilendirme toplantıları ve ziyaretleri yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca güvenlik ve istihbarat hizmetlerinin parlamenter denetimi noktasında yerleşmiş uygulama ve teamüllere sahip, alanında geçmiş tecrübeleri ile Komisyonumuz yapılanması ve çalışmalarının da daha geniş bir yaklaşımla değerlendirilmesine fırsat verecek yurtdışı iyi ülke örneklerinin incelenmesi kararlaştırılmıştır.

Toplantıda, 2937 Sayılı Kanun’un Ek 2’nci maddesi uyarınca Başbakanlık tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen Devlet istihbarat hizmetleri ile güvenlik ve istihbari nitelikteki faaliyetlere ilişkin 2014 yılı Raporu’nun Komisyonda gerçekleştirilecek görüşmelerinin usulüne yönelik değerlendirmeler alınmıştır. Bununla birlikte, söz konusu raporların hazırlanmasına ve kapsamına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Bakanlar Kurulu Yönetmeliği de Komisyon üyelerinin görüşlerine sunulmuştur.

Komisyonumuz bu toplantıda belirlenen program çerçevesinde çalışmalarına devam edecektir.