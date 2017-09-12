'TBMM Güvenlik Planı' açıklandı: SİHA kapasitesinde drone alımı yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Yasama Yılı öncesinde İsmail Kahraman başkanlığında yapılan toplantıda, “2017 yılı TBMM Güvenlik Planı” nı kabul etti. AKP oylarıyla kabul edilen planı, Başkanlık Divanı’na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verildi. Soylu’nun açıkladığı planda TBMM’ye “Külliye” tanımı yapıldı.

Buna göre;

-Külliye ’ye, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlık yapmış olanlar, siyasi partilerin milletvekili olmayan genel başkanları, siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve aileleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Bakan yardımcıları, müsteşar, müsteşar yardımcıları ve MGK Genel Sekreteri girebilecek,

- Milletvekillerine tanımlanan araçla veya şoförle geldiklerinde herhangi bir güvenlik kontrolü olmadan meclise girebilecekler,

- Milletvekili kendi aracındayken veya başka bir araç içindeyken eşi ve çocukları hariç, diğer misafirler güvenlik kontrolünden geçilecek,

Elektronik çipli kart sistemi

- Meclisin içerisindeki kartlar yenilenecek. Elektronik çipli kart sistemine geçilecek. Kullanılan kartlar şifrelenip kopyalanamaz hale getirilecek. Meclisin ana giriş kapılarına ETD Bomba İz direktörü cihazı konumlandırılacak,



- Tüm girişlerde araçların alt taraması yapılacak, daha sonra ikinci road blocker sistemi kurulacak,



- Meclise ziyaretçi araçları alınmayacak,



- Meclisin büst duvarları girişinde park yasağı uygulaması başlatılıyor,

Drone alımı yapılacak

- Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) kapasitesinde drone alımı yapılacak,



- Polis noktalarına zırhlı kulübeler yerleştirilecek,

- Yaka kartı olmayanların meclis içeresinde dolaşmasına izin verilmeyecek.

Parlamento muhabirlerine yasak mı?

İçişleri bakanı Soylu’nun açıkladığı güvenlik tedbirlerinde, “kulislere milletvekilleri danışmanları haricinde hiç kimse giremeyecek” ifadesi kafaları karıştırdı. Söz konusu maddede, bu haliyle uygulamaya geçilmesi durumunda parlamento muhabirlerinin kulise giremeyeceği biçiminde yorumlandı.

TBMM Başkanlık Divanı’nda Bakan Soylu ile HDP’liler arasında SİHA tartışması

TBMM Başkanlık Divanı toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP’li milletvekilleri arasında SİHA tartışması yaşandı. Soylu, alınacak önlemler arasında TBMM’ye insansız hava aracı drone alınacağını söyleyince bunun üzerine HDP’li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan’ın, “drone alımına karşıyız çünkü sivilleri öldürüyor” diyerek karşı çıktığı öğrenildi.

Bakanın bu yorum üzerine “Orada terörist görüşme vardı vatandaş değil onları biliyoruz” yanıtı verdiği ve ilk kez PKK bağlantılı olanların isimlerini açıkladığı öğrenildi.