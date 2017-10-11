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TBMM, Gökçek'in planladığı 15 Temmuz Anıtı'na kapıları kapattı

Başkanlık Divanı toplantısında 15 Temmuz anıtına ilişkin hazırlanan 3 ayrı eskiz beğenilmedi

11 Ekim 2017 22:47

Hülya Karabağlı

TBMM Başkanlık Divanı bugün yaptığı toplantısında, AKP örgütlerinde değişim rüzgarı kapsamında istifa haberleriyle gündeme oturan ve Meclis’e 15 Temmuz anıtı yapacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Melih Gökçek’e bu beklentisine kapıları kapattı. Başkanlık, Divan üyelerinin  15 Temmuz anıtının Melih Gökçek Tarafından yapılacağına ilişkin  açıklamaların doğru olup olmadığına ilişkin  sorusuna Başkanlık yönetimi, “ Asla ve kata böyle bir şey yok. Ne yaparsak yapalım Meclis yapacak” yanıtı verdi.

Anıtla ilgili üç eskiz de beğenilmedi

 Meclis’e yapılması kapsamında hazırlanan üç ayrı eskiz slayt halinde  divan üyelerine gösterildi.  Ancak, iktidar-  muhalefet üyelerinden beğeni almadığı belirtildi.  Divan toplantısında,  genel kurulda  görev yapan  kavasların değiştirilen kıyafetten  memnun olmadıklarına ilişkin şikayetlerin de konuşulduğu öğrenildi.  CHP, Milli Saraylar da görev yapan personele getirilmesi planlanan  ‘tek tip’ kıyafete  de karşı çıktı.

Gökçek 'TBMM önüne anıt yapacağız' demişti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TRT Kent  Radyo'da  Ayşe Yıldız  Sönmez'in sunduğu 'Gün Ortası' programında Cumhurbaşkanlığı Sarayı önüne yapılan 15 Temmuz Anıtı'na benzer bir projenin TBMM önünde de yapılacağını söylemişti. Gökçek " TBMM önüne  bir şehitler anıtı yapılacağını bildirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay  aldıktan sonra, buraya da güzel bir anıt yapımına başlayacaklarını" ifade etmişti. 

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