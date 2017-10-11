TBMM, Gökçek'in planladığı 15 Temmuz Anıtı'na kapıları kapattı

TBMM Başkanlık Divanı bugün yaptığı toplantısında, AKP örgütlerinde değişim rüzgarı kapsamında istifa haberleriyle gündeme oturan ve Meclis’e 15 Temmuz anıtı yapacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Melih Gökçek’e bu beklentisine kapıları kapattı. Başkanlık, Divan üyelerinin 15 Temmuz anıtının Melih Gökçek Tarafından yapılacağına ilişkin açıklamaların doğru olup olmadığına ilişkin sorusuna Başkanlık yönetimi, “ Asla ve kata böyle bir şey yok. Ne yaparsak yapalım Meclis yapacak” yanıtı verdi.

Anıtla ilgili üç eskiz de beğenilmedi

Meclis’e yapılması kapsamında hazırlanan üç ayrı eskiz slayt halinde divan üyelerine gösterildi. Ancak, iktidar- muhalefet üyelerinden beğeni almadığı belirtildi. Divan toplantısında, genel kurulda görev yapan kavasların değiştirilen kıyafetten memnun olmadıklarına ilişkin şikayetlerin de konuşulduğu öğrenildi. CHP, Milli Saraylar da görev yapan personele getirilmesi planlanan ‘tek tip’ kıyafete de karşı çıktı.

Gökçek 'TBMM önüne anıt yapacağız' demişti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TRT Kent Radyo'da Ayşe Yıldız Sönmez'in sunduğu 'Gün Ortası' programında Cumhurbaşkanlığı Sarayı önüne yapılan 15 Temmuz Anıtı'na benzer bir projenin TBMM önünde de yapılacağını söylemişti. Gökçek " TBMM önüne bir şehitler anıtı yapılacağını bildirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay aldıktan sonra, buraya da güzel bir anıt yapımına başlayacaklarını" ifade etmişti.