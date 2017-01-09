TBMM Genel Kurulu'nun anayasa mesaisi başladı

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Genel Kurulu'nun anayasa değişikliğiyle ilgili öneri paketini ele alacağı yoğun mesaisi başladı.

İki hafta sürmesi beklenen görüşmelerde TBMM Genel Kurulu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 18 maddelik anayasa değişikliği önerisi paketini tartışacak.

TBMM Genel Kurulu, usul tartışmasıyla çalışmalarına başlarken meclisin dışında ise anayasa değişikliği paketini protesto etmek için toplananlara yönelik yapılan müdahale gündeme oturdu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman yoğun bakıma kaldırıldığı için Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, değişiklik ile ilgili teklifin anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek görüşmeler sırasında TBMM İçtüzüğü'ne uyulması gerektiğini, İçtüzük'ün verdiği bütün imkanları kullanacaklarını belirtti: "Kimse İçtüzük'te yazılana rağmen Mecliste iş tutmaya kalkmasın. Sonuçları kamu vicdanını incitir" dedi.

Altay, ayrıca AKP'nin kurulduğu günden beri 10 yıl boyunca parlamenter sistemi övdüğünü, ancak bunun 2012 yılında değiştiğini vurguladı:

"10 yılın ardından başınıza taş mı düştü parlamentonun dibine dinamit koymak istiyorsunuz? Meclis bombalanırken parlamenter demokratik sisteme vurgu yapılıyorken şimdi 'biz bundan caydık' diyorlarsa, çıkıp dürüstçe, ahlaklı şekilde bunun gerekçelerini tane tane ortaya koymaları lazım. Türkiye var oldukça Meclis de var olacaktır."

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "18 maddenin millete gitmesi için var gücümüzle çalışacağız" vurgusunu yaptı.

Genel Kurul tartışmalarına damga vuran bir başka konu ise 'sahte oy pusulası' oldu.

Genel Kurul'un 6 Ocak Cuma günkü oturumunda bulunmayan bazı AKP milletvekilleri adına sahte oy pusulasıyla oy kullanıldığı iddiaları tartışmaya sebep oldu.

Cuma günü AKP milletvekillerinin oylama için yeterli sayıda olmadığını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün talebi üzerine yoklama yapılmış; TBMM'de bulunmayan milletvekilleri yerine yoklama kağıdı atıldığı tespit edilmişti.

Gök, olmayan milletvekilleriyle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söylemişti.

Bu durumu bugünkü tartışmalar sırasında tekrar gündeme getiren Gök, bu durumu AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a sorarak "Partimizden biri bunu yapsa biz onu atarız, sizden de bunu bekliyoruz" ifadesini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Meclis'te kimsenin sahte oy kullanamayacağını ve böyle bir durumu tasvip etmeyeceklerini ifade etti.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili TBMM Başkanlığı'na bir dilekçe gönderdi.

Demirtaş, "Anayasa değişikliği görüşmelerinde benim ve tutuklu bulunan diğer 10 milletvekili arkadaşımın her oylamada gizli oy kullanma hakkı vardır" diyerek gizli oy kullanmalarını sağlayacak koşulların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş, 'ülkenin geleceğini yakından ilgilendiren tarihi önemde' görüşmeler sırasında partisinden 11 milletvekilinin tutuklu bulunduğunu hatırlattı:

"Parlamento'nun 11 üyesi hukuk dışı yollarla siyaseten 'rehin' alınmışken, bizlerin Parlamento'da görüşlerimizi ifade etme ve Anayasa değişikliği oylamasında oy kullanma hakkımız fiilen gasp edilmişken yapılacak bu görüşme ve oylamalar daha başından itibaren tartışmalı, hukuka aykırı ve meşruiyeti tartışmalı olacaktır."

Demirtaş dilekçesini ise şöyle bitirdi: "Başkanlığımızın bizlerin Anayasa değişikliğinin her oylamasında gizli oy kullanabilmesi için gerekli tedbirleri almasını ve bunu sağlayacak imkanları yaratmadan oylamaya geçilmemesini arz ve teklif ederiz. Aksi durum İç Tüzüğe ve Anayasa'ya açıkça aykırılık teşkil edecektir" dedi.

Başkanlık sistemini de içeren anayasa değişiklik paketine karşı çıkan gruplar, Meclis önüne yürümek istediler. Ancak polis, protestoculara izin vermedi.

Polis gösterinin izinsiz olduğunu söyleyerek gruplara dağılma çağrısı yaptı. Meclis'e ilerlemeye çalışanlara biber gazı ve TOMA'larla müdahale edildi.

Polisin biber gazı, kalkan ve yer yer köpekler ile kendilerine müdahalede bulunmalarını protesto eden gruplar, basın açıklamasını okumak üzere Güvenpark'a yürüdü. Güvenpark'ta da protestocu gruplara polis müdahalesi geldi.