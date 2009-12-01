TBMM Genel Kurulu'nda 'zeytin' tartışması

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, zeytincilikte ihracata yönelmemiz gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmasına katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, AB ülkelerine zeytin ve zeytinyağı üretiminde bazı imtiyazlar sağlandığını belirterek, AB ile müzakerelerde söz konusu imtiyazlar üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Zeytin üretiminde çiftçilere, kilogram başına 25 kuruş, dekar başına ise 100 TL destek verildiğini kaydeden Eroğlu, teşviklerin imkanlar doğrultusunda artırılacağını söyledi.

Zeytinyağı üretimi yapan şirketlerden çıkan karasuyun, zararlarına dikkati çeken Eroğlu, atık su arıtma tesisi kurmaları için işletmelerle toplantılar yaptıklarını, bu projelerini kredi şeklinde desteklediklerini kaydetti.

Eroğlu, ''İşletmeler, atık su arıtma tesislerini belediyeler ile birlikte yaparlarsa belediyelere kısmen destek verebiliriz. Her işletmenin ayrı ayrı arıtma tesisi kurması yerine müşterek tesisler kurması tavsiye ediyoruz. Firmalar bir araya gelip ortak arıtma tesisi kurmalı. Ortak arıtma tesisi kurulması şarttır'' diye konuştu.

Türkiye'de zeytin toplamasında işçiliğin çok pahalı olduğunu söyleyen Eroğlu, gelişmiş ülkelerde modern aletlerle yapılan zeytin toplamasının maliyetinin çok düşük olduğunu, bu yönde yapılacak girişimleri destekleyeceklerini bildirdi.

Eroğlu, ''Zeytincilikte ihracata yönelmemiz lazım. Çin, Hindistan'a zeytinyağının faydalarını anlatıp onlara ihraç etmeliyiz. Bir seferberlik başlatıp, ihracata yönelmeliyiz. Dökme zeytinyağını bizden alıp markalıyorlar, 4-5 katı fiyatına satıyorlar. Bizim mutlaka markalaşmamız lazım'' diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel ise dünyanın en kaliteli zeytin üretiminin Türkiye'de yapılmasına rağmen, üreticilerin emeklerinin karşılığını alamadığını savundu.

Köylülerin milletin efendisi olmaktan çıkarılarak, milletin kölesi durumuna getirildiğini ileri süren Demirel, ''Zeytin kara elmastır ama üretimin kara basanı olmuştur'' dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Necdet Budak da bazı ülkelerin bitkisel yağ ihtiyacını mısır ve kozadan karşılamaya başladığını belirterek, ''GDO'nun olmadığı tek ürün zeytindir. Bunu bizim çok iyi değerlendirmemiz gerekir'' diye konuştu.

Türkiye'de üretilen zeytinlerin yüzde 70'inin yağlık, yüzde 30'unun ise sofralık olduğunu kaydeden Budak, üretilen zeytinyağının yarısının ihraç edildiğini bildirdi.

Uluslararası Zeytin Konseyine 1963'te üye olan Türkiye'nin aidat ödeyemediği gerekçesiyle bu Konsey'den 1998'de ayrıldığını anlatan Budak, ''Önceki Hükümetlerin hatasını henüz telafi ediyoruz. Akdeniz havzasındaki zeytin üreten ülkelerden Türkiye hariç hepsi Konseye üye'' dedi.