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Ekonomi

TBMM Genel Kurulunda kamu alacaklarını yapılandırma kanunu yasalaştı

Vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan, bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

18 Mayıs 2017 23:53

Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandıran kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun, daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanıyor. Ancak yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin yapılandırılan borçları kapsam dışında tutuluyor.

Kanunla, 31 Mart 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenen vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamına alınıyor.

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