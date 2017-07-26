TBMM Genel Kurulu’nda Hezer ve Sarıyıldız mesaisi; oylamalar 24 saat sonra

TBMM Genel Kurulu’nda HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer ile Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız hakkında milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin Karma Komisyon raporu üzerinde görüşmeler yapıldı.

HDP’li İdare Amiri İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bir buçuk saati aşan sürede Hezer’in savunmasını yaparken, Şırnak Milletvekili Sarıyıldız’ın savunmasını Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş gerçekleştirdi. Her iki milletvekili hakkında 24 sonra oylama yapılacak.

TIKLAYIN - Önder: Öcalan İmralı'da "Bir devlet hendeği kabul edemez, bu onun egemenlik hakkına tecavüzdür" dedi

Konuşma süreleri Komisyon ve siyasi parti grupları için yirmişer dakika, şahıslar için 10’ar dakika.