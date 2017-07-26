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TBMM Genel Kurulu’nda Hezer ve Sarıyıldız mesaisi; oylamalar 24 saat sonra

Sırrı Süreyya Önder, 1.5 saati aşan konuşmasıyla Hezer’in savunmasını yaptı

26 Temmuz 2017 02:20

TBMM Genel Kurulu’nda HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer ile Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız hakkında milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin Karma Komisyon raporu üzerinde görüşmeler yapıldı.  

HDP’li İdare Amiri İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bir buçuk saati aşan sürede Hezer’in savunmasını yaparken, Şırnak Milletvekili Sarıyıldız’ın savunmasını Adana Milletvekili Meral  Danış Beştaş  gerçekleştirdi. Her iki milletvekili hakkında 24 sonra oylama yapılacak.

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Konuşma süreleri Komisyon ve siyasi parti grupları için yirmişer dakika, şahıslar için 10’ar  dakika. 

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