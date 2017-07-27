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TBMM Genel Kurulu’nda HDP'li Hezer ve Sarıyıldız'ın vekilliklerinin düşürülmesine ilişkin oylama yapılacak

HDP'de daha önce Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile Nursel Aydoğan’ın milletvekillikleri düşürülmüştü

27 Temmuz 2017 16:27

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda,  HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer ile Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın “devamsızlıkları” gerekçesiyle milletvekilliklerinin düşürülmesine yönelik oylama yapılacak.

Oylamalarda 276 rakamı aranacak ve elektronik oylama yapılacak. Ancak, HDP Adana Milletvekili Meral Daniş Beştaş, T24’e,  elektronik oylama konusunda kendi içlerinde bir değerlendirme yapılacakları belirti ve “Doğrusu bu iradeyi sakatlayan bir şey. Kimin ne oy verdiği belli oluyor.  Herkesin özgün iradesi ile oy vermese gerekiyor” dedi. Beştaş, “ Normal koşullarda kimin ne oy verdiğini bilinmesine gerek yok. Basit bir mesele değil. İki vekilin milletvekilliğini düşürülmesi olayı “ dedi.  

Oylamada AKP ve MHP’nin 276 rakamını bulmada zorlanmayacağı görülüyor.

HDP’de daha önce HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile Nursel Aydoğan’ın  milletvekillikleri  düşürülmüştü. 

 

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