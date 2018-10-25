TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik; MHP'li Enginyurt, CHP'li Altay'ın üzerine yürüdü

Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu arada, oylama öncesi MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında tartışma çıktı. Cemal Enginyurt'un kürsüde konuşma yapan Altay'ın üzerine yürümesi üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.

CHP'li Altay, verdiği bir röportaj'da, "Bahçeli’nin hali daha trajik hale geldi. Bahçeli, Erdoğan’ın şamar oğlanına döndü" demiş, MHP'liler ile CHP arasında gerginlik çıkmıştı.

MHP'li ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışmanın verilen arada da sürmesi üzerine Altay, araya giren milletvekillerince Meclis Genel Kurulundan çıkartıldı. Adan, birleşimi 30 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde müsteşar, müsteşar yardımcısı kadrolarının kaldırılması ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı kadrosunun ihdasına yönelik değişikliğe uyum sağlanlamasını amaçlıyor.



Kanuna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı TSK Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyet üyesi olacak, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nın üyeliği sona erecek. Genelkurmay 2. Başkanı yerine Genelkurmay Başkanı Mütevelli Heyet üyesi olarak belirlenecek. Buna göre, Vakıf Mütevelli Heyeti Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacak.

Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından seçilen en az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak. Bu düzenlemeler uyarınca vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, vakıf senedinin tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar uygulanabilecek. Senette yapılacak değişiklikler, Türk Medeni Kanunu hükümleri doğrultusunda tescil ettirilecek. Ancak tescil işleminin tamamlanması beklenmeksizin bu hüküm uygulanacak.

