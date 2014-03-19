TBMM Genel Kurulu'nda Bayraktar’ın fezlekesi okundu

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la ilgili fezleke okundu. Eski bakan, ‘nüfuz ticareti yaparak başkasına menfaat temin etmek ve görevini kötüye kullanmadan’ suçlanıyor.

Genel Kurulda, oturumu yöneten Sadık Yakut, Başkanlığın sunuş bölümünde önce eski Çevre ve Şehircilik eski bakanı Erdoğan Bayraktar’ın fezlekesini okuttu. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in imzasıyla Genel Kurul’un bilgisine sunulan Bayraktar’ın fezlekesi şöyle:

“ Çevre ve Şehircilik eski bakanı ve Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar’ın nüfuz ticareti yaparak başkasına menfaat temin etiği ve görevini kötüye kullandığına ilişkin suçlamalara yönelik İstanbul Cumhurilet Başsavcılığı’nın 27.07.2014 tarihli ve 2013- 20765 C. M sayılı yazısı ve eki Anayasa’nın 100.maddesine göre gereği yapılmak üzere 28.02.2014 tarihinde Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. .

Bilindiği gibi, Anayasa’nın 100.maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılması, TBMM’nin üye tam sayısının en az onda biri (55 üye) vereceği bir önerge ile istenebilmektedir.

Böyle bir önerge olmadan, TBMM Başkanlığı’nın anılan yazı ile ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin resen bir eşlem başlatması mümkün olmadığından gereğinin tayip ve takdiri yüce heyetin bilgilerine sunulur”.