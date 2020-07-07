AKP'li Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan 3'üncü turun ardından, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi. Başkanlık için adaylık başvurusu yapılan CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İyi Parti Gaziantep Milletvekili Hüseyin Filiz, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler yarışa katılan diğer isimler oldu. CHP'nin adayı Haluk Koç 134, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 51, İyi Parti'nin adayı Hüseyin Filiz ise 37 oy aldı. Seçimin ilk iki tur oylamasında hiçbir aday, TBMM üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğu olan 400 oya ulaşamadı. Yapılan üçüncü tur oylamada salt çoğunluk sağlandı ve Şentop, yeniden Meclis başkanı seçildi. TİP Genel Başkanı Baş adaylıktan çekildi

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, ikinci tur oylama öncesinde Meclis Başkanlığı adaylığından çekildi.

Baş, TBMM Başkanlığı seçimlerinde Anayasa ve İçtüzük gereği herhangi bir siyasi parti grubunun aday göstermesinin yasak olduğunu hatırlatmak, başkanlık seçiminde kişilerden ve partilerden ziyade fikirlerin yarışması gerektiğine işaret etmek, milletvekillerinin özgür iradelerini kullanmalarına imkan tanıyabilmek, Mecliste grubu olmayan siyasi partilere üye ve bağımsız milletvekillerinin çalışmalara katılma koşullarına dikkati çekmek ve emekçi halkın sesini TBMM Başkanlık seçimlerine de taşımak için aday olduğunu dile getirdi.

Seçim kapsamında yapılan birinci tur oylama sonucunda amaçlarına ulaştığı için adaylıktan çekildiğini belirten Baş, "Takdir edersiniz ki ilkokulda sınıf başkanı seçilirken bile aday olanların konuşma hakkı vardır. Neden aday olduklarını ve hedeflerini açıklarlar. Bizce buna resmi bir engel yok ama böyle bir teamül gelişmediği için parlamentomuz bunu uygulamıyor. Bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Umuyorum bu yaklaşım, 'Milletvekilleri zaten kendi partilerinin gösterdiği adaya oy vermeli.' yaklaşımının bir ürünü değildir. Resmi olarak partilerimiz aday gösteremiyor ama hangi milletvekili arkadaşımıza, 'Sizin partinizin adayı kim?' diye sorsak, bir isim söyleyecek. Buna işaret etmek istedim" dedi.

Mustafa Şentop Kimdir?

Mustafa Şentop, 1968 yılında Tekirdağ’da dünyaya geldi. Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK Parti MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012- 2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK Parti'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 27. Dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini yapmakta iken 24 Şubat 2019 tarihinde TBMM Başkanı seçildi. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babası.