TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 6. tur görüşmelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversitenin bütçesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2021 yılı bütçeleri de kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, bütçelerin kabul edilmesinin ardından birleşimi, bütçenin 7. tur görüşmeleri için saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.