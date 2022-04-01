TBMM Genel Kurulu'nda "FETÖ'cüsün sen” tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda, İyi Parti’nin polis teşkilatının içinde bulunduğu durum ve zorluklarla ilgili alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla verdiği araştırma önergesinin doğrudan gündeme alınması önerisinin görüşüldüğü sırada tartışma çıktı. TBMM Genel Kurulu’nda AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a "FETÖ'cüsün sen” diye bağırdı.

İYİ Parti’nin önergesi üzerine AKP Grubu adına Antalya Milletvekili Kemal Çelik konuştu. Kemal Çelik, “Maalesef bu önergenin ilk cümlesi ‘Türk polis teşkilatının içinde bulunduğu durum ve zorluklar’ başlığıyla başlıyor. Hemen en başta söyleyeyim, öyle değil. Türk polis teşkilatı vatan hainlerine, terör örgütlerine ve suçlulara baş edemedikleri zorlukları yaşatmaktadır, zorda olanın kim olduğu da açıktır” diye sözlerine başladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Siz teslim ettiniz FETÖ'ye, siz teslim ettiniz” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Şunu ifade etmek isterim ki 1960'lı, 1970'li yıllardan itibaren devlete sızarak devlette paralel bir devlet yapılandırması oluşturduğu 2013 yılında devlet iradesiyle ortaya konan bu yapının üzerine AK Parti iktidarları gitmiş ve devletten temizlemiştir” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Stadyumda amigoluk yapmıyorsunuz ki grup başkanvekilliği yapıyorsunuz” dedi.

Akbaşoğlu, “Amigoluk yapanlara söyleyin onu. Siz kendi sıfatınızı söylüyorsanız ayrı. Amigoları görmüyorsunuz siz, amigoları” dedi.

Engin Özkoç, Kemal Çelik’in “Nereden biliyorsun ya” diye seslenmesi üzerine, “Sayın Kemal Çelik, bana cevap vermeyin. Siz, polis teşkilatının yüz karasısınız. Sen polis teşkilatının yüz karasısın” diye konuştu.

Kemal Çelik de “Konuşma, terbiyesiz adam, FETÖ'cüsün sen” dedi.

Engin Özkoç ise “Buyurun, buyurun işte. İşte haliniz; amigoluktur bu. Bu, amigoluktur. Sizden şuraya çıktığınızda, eski bir emniyetçi olarak polislerin hakkıyla, hukukuyla ilgili şunu söylemeniz beklenirdi: ‘Ben polisin hakkını, hukukunu koruyorum, sonuna kadar arkasındayım’. Bunu demeniz gerekirdi” yanıtı verdi.