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TBMM Genel Kurulu'nda 10 uluslararası anlaşma kabul edildi

16 Mart 2021 22:00

TBMM Genel Kurulu'nda 10 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel KuruluTBMMuluslararası anlaşmakanun teklifiCelal Adan
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