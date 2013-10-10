MHP’li Türkeş: PKK'yı evcilleştirmeyi deniyorlar



Hülya Karabağlı/ ANKARA

Hükümetin, Kuzey Irak’tan gelebilecek terör saldırılarına karşı bir yetki istediği Irak tezkeresi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda ‘boş sıralarda’ görüşülüyor. Başkentte havanın da güzel olması nedeniyle milletvekillerini bir bölümü bahçede bir bölümü de çalışma odalarından tezkereyi izliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına karşı sınır ötesi harekat ve müdahale için Hükümet'e verilen yetkinin bir yıl süreyle daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi üzerinde görüşmeler başladı.

Tezkere üzerinde ilk sözü, MHP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş aldı.

MHP Grubu adına tezkere üzerinde konuşan Tuğrul Türkeş, “PKK’yı evcilleştirmeyi deniyorlar. Bu uğurda kamuoyunu ikna için agresif bir psikolojik harekât var. Basın; adeta bir propaganda aracına dönüştürülmüştür” dedi. Türkeş, "Terörü durdurmanın tek bir yolu vardır; teröristi itlaf edersin, terör durur” diye konuştu. Türkeş’in konuşması şöyle:

PKK’yı evcilleştirmeyi deniyorlar

PKK’yı evcilleştirmeyi deniyorlar. Bu uğurda kamuoyunu ikna için agresif bir psikolojik harekât var. Basın; adeta bir propaganda aracına dönüştürülmüştür. AKP tarafından onaylanmayan her düşünce, hele ki millî düşünce, yasaklandı, men edildi. 1945’te insanlığın sarsılmaz bir iradeyle yerin dibine gömdüğü faşizm, AKP iktidarıyla yeniden ete kemiğe bürünmüştür. Yıkıcı sol ve kökü dışarıda çevreler ile şahıslar, “aydın” kisvesiyle harekete geçmiş ve millî kimliğin tahribatında, vazifeleri gereği, rol kapma yarışına girişmişlerdir.

'Teröristi itlaf edersin'

Terörü durdurmanın tek bir yolu vardır; teröristi itlaf edersin, terör durur. Hukukun üstünlüğünün yerleştiği günden bu yana, bir ülkede tek bir grubun elinde silâh olur; o da devlettir, devletin emniyet güçleridir. Bunun haricinde kim silaha başvuruyorsa, o yasadışıdır, illegaldir. “Ne yapacaksınız? Öldürecek misiniz” diye soruyor hümanist maskeliler. Evet; şayet devlete ve millete karşı elinize silah alıyorsanız, öldürmeye hazırsınız demektir – o halde, gayet tabii olarak, öldürülmeyi de göze alacaksınız.

Bizans bile duruşuyla AKP’den daha Türk

Tenkidimin ağırlığını mazur görün ancak üzülerek ifade etmek zorundayım: Bizans dahi, duruşuyla, bugün birçok AKP’liden daha millîdir, daha Türk’tür.

AKP iktidarının Irak politikası fevkalade amatörcedir. Sen kalkacaksın bir kabile reisini el üstünde tutacaksın ama oradaki Türkmen nüfusun feryadına kulaklarını tıkayacaksın – yok öyle yağma. Peşmerge, Türkmenlere karşı sistematik bir inkâr ve imha siyaseti izlemektedir.