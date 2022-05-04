 TBMM Genel Kurulu, 2022’de sadece 46 gün mesai yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 2022’de sadece 46 gün mesai yaptı.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, TBMM, 2022’de neredeyse her bir günlük mesaiye karşılık üç gün tatil yaptı. Milletvekilleri vatandaşlara 3 gün tatil verilen Ramazan Bayramı için 13 günlük tatile çıktı.

TBMM verilerine göre, yılbaşı tatilinin ardından 4 ve 5 Ocak’ta iki günlük çalışmanın yapıldığı Genel Kurul’da, 11 Ocak tarihine kadar tatil kararı alındı. Daha sonra iki hafta boyunca haftada üç gün süren mesai, 20 Ocak Perşembe günü verilen tatil kararıyla sona erdi. Milletvekilleri, 1 Şubat Salı gününe kadar tatil yaptı. 1 Şubat’ta yeniden mesaiye başlayan milletvekilleri, 3 Şubat Perşembe günü 12 günlük sömestr tatiline başladı.

Tatil dönüşü 15 Şubat’tan 24 Şubat’a kadar haftada üç gün çalışan milletvekilleri, 1 Mart’ta yılın en “yoğun” haftasına giriş yaptı. TBMM Genel Kurulu, 2022’de ilk kez 1-5 Mart arasında çalışarak Cumartesi mesaisi yaptı. 8 ve 9 Mart’ta da çalışan TBMM Genel Kurulu, daha sonra 15 Mart Salı gününe kadar çalışmalarına ara verdi. Bu tarihten sonra bir hafta iki, bir hafta üç gün mesai yapan Genel Kurul, son olarak 27 Nisan’da Ramazan Bayramı tatiline girdi. Genel Kurul’un 10 Mayıs Salı günü yeniden toplanacağı açıklandı.

TBMM komisyonları uluslararası anlaşmaları onaylamak için mesai yaptı.