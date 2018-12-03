TBMM eski başkanı Toptan'ın annesi toprağa verildi

Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ANKARA\'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM eski Başkanı Köksal Toptan\'ın annesi Saadet Toptan (93), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da katıldığı cenaze namazının ardından Zonguldak\'ta toprağa verildi.

TBMM eski Başkanı, Ak Parti Zonguldak eski Milletvekili ve şu anda Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Köksal Toptan\'ın annesi Saadet Toptan, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Ankara\'daki Başkent Üniversitesi Hastanesi\'nde önceki gün yaşamını yitirdi. Saadet Toptan için bugün Zonguldak\'ta bulunan Hz. Ali Camii\'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, TBBM esk Başkanı Mehmet Ali Şahin, eski bakan ve Ak Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, CHP Zonguldak eski Milletvekili Mehmet Haberal, bakan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri katıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener törene çelenk gönderdi. Kılınan cenaze namazının ardından Saadet Toptan\'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. İçişleri Bakanı Soylu, törenin ardından kentten ayrıldı.

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