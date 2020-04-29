TBMM'de ziyaretçi yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

TBMM yerleşkesine, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, 1-31 Mayıs 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyeceği kaydedildi.

13 Mart'ta yapılan açıklamada ziyaretlerin 31 Mart'a kadar yasaklandığı belirtilmiş, daha sonra bu tarih 30 Nisan'a uzatılmıştı.