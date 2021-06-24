TBMM'de MKE tartışması: Amaç Katarlılara peşkeş çekmek mi?

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 54 milletvekilin imza attığı "Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin" görüşmeleri, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda başladı.

"Türkiye, bir şirket değildir"

ANKA'da yer alan habere göre; Milli Savunma Komisyonu üyesi, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, usul tartışmasıyla kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi. Ceylan, şunları söyledi:

"Söz konusu kanun teklifi kamu yararı içermemektedir. Türk milletinin bağımsızlığı ve bütünlüğünü tehlikeye atacak bir kanunun, kamu yararı taşımadığı açıktır. Milli güvenlik hedefleri doğrultusunda, devletin idamesi için alternatifi olmayan MKE'nin A.Ş.'ye dönüştürülmesinde kamu yararı yoktur. Teknoloji, üretim ve personel açısından ilerleme sağlanması için A.Ş olması gerekmediği gibi MKE'nin yapısına ilişkin tartışmanın da ticari hayat üzerinden yapılması mümkün değildir. Türkiye, bir şirket değildir. Kanun teklifi, var olan statü ile yetinmemekte ve A.Ş.'ye dönüştürülerek ileride özelleştirilmesinin yolu açılmaktadır."

Ceylan, teklifin geri çekilmesini istedi.

Anayasa'ya uygunluk oylandı

Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz, Anayasa'ya aykırılık olmadığını söyledi. Komisyon Üyesi, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Anayasa'ya aykırılık görüşlerinin Anayasa Komisyonu'na bildirilmesi gerektiğini vurguladı. Teklif sahibi Ramazan Can'ın da oylama istemesiyle İsmet Yılmaz, konuyu oylamaya açtı. Oylamada sonucunda, Anayasa'ya aykırılık taşımadığı görüşü çoğunluğun oyunu aldı.

AKP'li Can: MKE, kesinlikle özelleştirilemez

Anayasaya uygunluk üzerine usul tartışması sonrası kanun teklifinin sahibi Ramazan Can, şunları söyledi:

"MKE, kesinlikle özelleştirilmez, özelleştirilemez. Hazineye bağlanacak. KİT olması hasebiyle ayağında prangalar var. Makine Kimya, ayağa kalkmak istiyor. KİT kapsamından çıkaralım… İşçi ve memur kardeşlerimizin hakları korunuyor. İşçi kardeşlerimize diyoruz ki, 'tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz, bizimle sözleşme imzalamaya var mısınız' diyoruz. Sürekli bir sözleşme, bunu kabul ettiği takdirde emsalleriyle aynı ücreti almaları konusunda gayreti veriyoruz. 'Ben istemiyorum' diyorsa, 'tamam siz öncelikli olarak bulunduğumuz ikametgâh karşılanarak, bu talebiniz karşılanacak' diyoruz. İş Kanunu'na tabi olduğu için burada bir problem görünmüyor. Beyaz yakadaki arkadaşlarımıza da 'bizim çalıştırabileceğimiz sıfat işçi sıfatı, müdürler de bu sıfata geçecek, geçmenizi istiyoruz.' 'Yok ben istemem' derse, devletteki muadil kadrolara geçilecek. 'Ben ikisini de istemiyorum, ben ayrılmak istiyorum' derse haklı nedenlerle fesih gibi bütün haklarını veriyoruz."

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, "Hiçbir personelin işten çıkarılması söz konusu değil. Herhangi bir hak kaybı olmamasını kanuna yansıttık. Bu kanun, MKE'nin özelleşmesi bir yana özelleştirilmemesinin yolunu açıyor" dedi.

"Amaç Katarlılara peşkeş çekmek mi?"

Teklifin tümü üzerine görüşmelerde yeniden söz alan CHP'li Ceylan, alt komisyon kurulmasını önerdi. Ceylan, şöyle konuştu:

"TCDD'de aynı uygulamayı 2013 yılında hayata geçirdiniz. A.Ş. kuruldu. 'Her şey çok güzel olacak' denilerek, tasarı kanunlaştırıldı. O günde uyarılarımızı dinlemediniz, daha iki ay önce getirdiğiniz teklifle başarısız olduğunu kabul ettiniz. Hani beş yılda serbestleşme tamamlanacaktı? Bu millet gerekeni sandıkta söyleyecektir… Bu kurumumuz neden şirketleştirilmek istenmektedir? A.Ş olursa şimdi yapılamayan ne yapılacaktır? MKE, gelişen teknolojileri mi takip edemiyor? Modern silahları mı üretemiyor. A.Ş. değişikliği ile sorunlar çözülecek mi? Niye böyle değişiklik yapıyorsunuz? Asıl amacınız ne? Katarlıların Kırıkkale MKE'yi ziyaret ettiği yönde iddialar var. Amaç MKE'yi Katarlılara peşkeş çekmek mi?"

"Çalışanlarından kamu haklarından vazgeçmelerini niçin istiyorsunuz?"

Komisyon üyesi CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ise şöyle konuştu:

"Makine Kimya ile ilgili bir değişiklik yapılıyor. Kırıkkale'de herkesin kursağından Makine Kimya'nın ekmeği geçmiştir. Her şey yapılıyor en son çalışanların haberi oluyor. Konu Kırıkkale için vahimdir. Çalışan insanlar, çaresizce kime ulaşırlarsa onlardan bilgi almaya çalıştığı bir ortamda hala tasarıyla ilgili bilgi vermediniz. MKE'nin şahlanmasından bahsetti, hepimiz istiyoruz ama 20 yıldır neden Makine Kimya'nın yüksek karlılığa geçmesi için bir çalışma yapmadınız? Memur ve sözleşmeli çalışanlarımız var, kamu hukukundan doğan hakları var. Neden bu insanları kamudan çıkarıp İş Kanunu'na tabi hale getiriyorsunuz. Kurumda çalışan kamu işçilerinin kamu haklarından vazgeçmesini niçin istiyorsunuz."

Komisyon üyesi CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise "Kurum personelleri mağdur edilecek. Kamu görevlileri işçileştirilecek. Keyfi dayatma olacak. Şartları kabul etmiyorsa, işçiye sürgün yolları göstereceksiniz. Bu teklifin şurasını düzeltin demiyoruz, toptan geri çekin... Daha önce de 'satmayacağız' dediniz ama saysak bir günü alır" diye konuştu.