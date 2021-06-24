T24 LogoT24 Logo
Gündem

TBMM'de MKE tartışması: Amaç Katarlılara peşkeş çekmek mi?

"Katarlıların Kırıkkale MKE'yi ziyaret ettiği yönde iddialar var"

24 Haziran 2021 22:50

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda görüşüldü. Kanun teklifinin görüşmelerinde, "özelleştirme" tartışması yaşandı.

MKEMakine Kimya Endüstrisi Kurumuözelleştirme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24