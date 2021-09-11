TBMM'de kullanılan resmi araç sayısı 292; "Sadece envanterdekilerle yetinmeyip onlarca araç kiralamışlar"

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı yazılı önergesinde, Meclis’te kullanılan araçların sayısını ve bu araçların hangi personele tahsis edildiğini sordu.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Öztürk önergesinde, “Tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde TBMM muaf tutulsa bile kamu etiği gereği hizmetlerin aksamaması dikkate alınarak araç tasarrufu konusunda birtakım tedbirler alınması düşünülmekte midir, bu tedbirler neler olacaktır?” diye sordu.

Öztürk’ün önergesine, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yanıt verdi. Araçların sadece kamu görevi sırasında kullanıldığını söyleyen Bilgiç, TBMM araç envanterine kayıtlı, hizmet alımı yoluyla temin edilen ya da diğer kamu kurumlarına ait olup geçici olarak Meclis hizmetine sunulan araç sayısının 292 olduğunu söyledi.

Meclis Başkanvekili Bilgiç’in yanıtını değerlendiren İyi Parti Milletvekili Yasin Öztürk, “Araçların sadece görev sırasında kullanıldığı bilgisinin doğru olmadığına yönelik duyumlarımız var. Öyle ki Meclis’in bazı daire başkanlarının makam şoförünü de bypass ederek araçları kendi başlarına ve özel işleri için kullandıkları söyleniyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tasarruf tedbirlerini göz önüne aldıklarında TBMM’deki 292 aracın fazla olduğunu dile getiren Öztürk, “Sadece envanterdeki araçlarla yetinmeyip onlarca araç kiralamışlar. Meclis Başkanı ve başkanvekillerinin birçok aracı var. Grup Başkanlıklarına ait araçlar var. Bunların toplam sayısına bakarsak, 60’ı, 65’i geçmemesi lazım. Bunun dışındaki araçlar nerede kullanılıyor? Bunu neden açıklayamıyorlar? 200’den fazla aracın önemli bir bölümü keyfi nedenlerle kullanılıyor olabilir” dedi.