TBMM’nin 27’nci yasama döneminde engelli vatandaşların sorunlarının çözülmesi için 127 kanun teklifi verildi, 93 kanun teklifiyle engellilerin sorunlarının çözümü için en fazla uğraşan parti CHP oldu. AKP ise sadece 4 kanun teklifi verdi ve teklifin biri MHP ile ortaktı.

TBMM’de engelli vatandaşların sorunun çözümü için yapılan yasama faaliyetinin istatistiği ortaya çıktı.

Engellilerin sorunlarına yönelik 27’nci yasama yılında 127 kanun teklifi verildi. 93 teklifle en çok kanun teklifi veren parti CHP olurken, CHP’yi 13 kanun teklifiyle MHP izledi. MHP’nin ardından 9 kanun teklifiyle İyi Parti ve 8 kanun teklifiyle HDP geldi. AKP ise sadece 3 kanun teklifi verirken, MHP ile ortak olarak da 1 bir kanun teklifi verdi. (ANKA)