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Dünya

TBMM'de 5 partiden 'Ukrayna savaşı' açıklaması

"Aslolan, ekonomimizin mevcut kırılganlığı dikkate alındığında krizin ülkemize olacak yansımalarının asgari düzeyde tutulmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır"

24 Şubat 2022 16:57

TBMM Genel Kurulu'nda AKP, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP grup başkan vekilleri, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın doğru olmadığını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini söyledi.

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