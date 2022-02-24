TBMM'de 5 partiden 'Ukrayna savaşı' açıklaması

Meclis Genel Kurulu, TBMM Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. AKP, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP grup başkan vekilleri, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata ilişkin söz aldı.

İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin gereken tedbirleri alması gerektiğini söyleyerek, "Bizim için aslolan yalnız ve ancak Türk milletinin çıkarlarıdır. Türkiye'ye bir saldırı olmadığı müddetçe geleneksel Türk dış politikasının muhafaza edilmesi önemlidir. Aslolan, ekonomimizin mevcut kırılganlığı dikkate alındığında krizin ülkemize olacak yansımalarının asgari düzeyde tutulmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır" dedi.

"Uluslararası çatışmaların çözümü noktasında yetersiz kalan batılı ülkeler olmuştur"

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ise küresel ve bölgesel istikrar, barış ve huzur ortamının önemli tehdit altında olduğunu belirterek, "Rusya-Ukrayna krizinin derinleşmesinde, uluslararası çatışmaların çözümü noktasında yetersiz kalan batılı ülkeler olmuştur. Söz konusu ülkeler üzerine düşeni yapmamış, krizin çözümü noktasında tahrikçi bir çözüm almışlardır. Batılı ülkeler Ukrayna'yı pazarlık haline getirmiştir. Ukrayna- Rusya krizi ülkemizi de ilgilendirmektedir. Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğünün korunması kaçınılmaz bir mecburiyettir. Türkiye diplomasi birikimiyle hiçbir çıkar gözetmeksizin krizin çözümü noktasında gerekli çalışmaları yürütmektedir. Gerilimin sonlandırılması amacıyla iki ülke ile diplomatik temaslarda bulunmuştur. Türkiye uluslararası düzlemde meselenin çözümü noktasında olumlu bir tutum almaktadır. Türkiye yurtta dünyada barış parolasıyla gereken bütün adımları atacaktır" diye konuştu.

"Rusya’nın başlattığı askeri harekatı reddediyoruz"

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekattan en fazla etkilenen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyleyip, "Türkiye, Rusya ile ekonomik, siyasal ilişkileri olan bir ülke. Ukrayna'da yaşananlar NATO ve Rusya arasındaki egemenlik mücadelesinin son halkasıdır. Rusya’nın başlattığı askeri harekatı reddediyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanı TBMM'yi bu sürecin paydaşı yapmalıdır"

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'i kapalı oturumda bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin bu süreçle ilgili tavrı tutumu belirlenmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda TBMM'nin gücünü ve desteğini arkasına almak istiyorsa ki almalı; bu sebeple ekonomik, siyasal riskleri bakımından ister bu gece ister yarın sabah kapalı özel bir oturumla TBMM'yi bu sürecin paydaşı yapmalıdır. İşin sahibi yürütmeden önce TBMM'dir. Çağrımız çok açık net. Bizatihi kendisinin bu gece olmadı yarın TBMM'yi bir kapalı oturumla bilgilendirmeye ve istişareye davet ediyorum. Doğru olan ve yapılması gereken budur. Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı vardır. Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi gerekir" diye konuştu.

"Dışişleri, Ukrayna'da yaşayan 15 bin üzerinde Türk vatandaşına bilgilendirme yaptı"

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise Türkiye'nin her iki ülkeye de ara buluculuk çağrısında bulunduğunu dile getirerek, "Bu süreç içinde Dışişleri Bakanlığı'mız gerek Kiev Büyükelçiliği'miz ve konsolosluk çağrı merkezimizden Ukrayna'da yaşayan 15 bin üzerinde Türk vatandaşını bizzat telefonla arayıp, SMS göndererek bilgilendirme yapılmıştır" dedi.