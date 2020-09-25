TBMM’de 3 bin teklifin içinde yalnızca AKP’li vekillerin imzası olanlar komisyonu aşabildi

TBMM Başkanlığı, 27. Dönem, 3 Yasama Yılı içinde, TBMM’ye sunulan yasa tekliflerinin partilere göre dağılımları ve komisyonun sonuçlandırma oranlarını açıkladı. TBMM Başkanlığı’na verilen 3 bin 66 teklifin içinden yalnızca altında AKP’li milletvekillerinin imzası olanlar komisyonu aşabildi.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre, muhalefet partileri ve MHP’nin verdiği 2 bin 817 yasa teklifinden hiçbiri yasalaşmadığı gibi henüz TBMM gündemine bile alınmadı.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, 27. Dönem’in 3 Yasama Yılı’nda, TBMM Başkanlığı’nca işleme alınan ve komisyonlara havale edilen yasa teklifleri ile rapora bağlanan tekliflerin partilere göre dağılımlarını TBMM Başkanlığı’na sordu.