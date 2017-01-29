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TBMM Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı Mehmet Metiner: Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı

“Mahkemenin kamuoyunu rahatlatacak kararı vereceği kanaatindeyim”

29 Ocak 2017 20:11

Hülya Karabağlı

TBMM Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı Mehmet Metiner, 24 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan ve sağlığı konusunda endişe duyulan Ahmet Türk’ün tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.  

“Ahmet Türk’ün, yaşı, konumu ve sağlığı gereği tutuksuz yargılanması gerektiğine inanıyorum” diyen Metiner,  Adli Tıp Kurumu’na da dikkat çekerek, “Adli Tıp Kurumu’nun vereceği rapora göre, mahkemenin kamuoyu vicdanını rahatlatacak, hukuken de en doğru kararı vereceği  kanaatindeyim“ diye  konuştu. 

Ahmet Türk’ün tutuksuz yargılanması konusunda en son MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de  “Meclise geldiğimiz zaman elimizi sıkan bir şahıs Ahmet Türk. 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün rahatsızlığı ileri aşamadaysa tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanması sağlanmalı" demişti.  

Mehmet Metiner Ahmet Türk tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi’ne gönderilmiş geçtiğimiz haftalarda Elazığ  Cezaevi’ne nakledilmişti. 

CHP milletvekilleri Türk’ü her iki cezaevinde ziyaret ederek mesajlarını ve sağlık  durumu kamuoyu ile  paylaşmıştı. 

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