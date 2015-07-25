TBMM, çarşamba günü olağanüstü toplanıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda CHP'nin Meclis'i olağanüstü toplama çağrısına destek verip vermeyecekleri konusunda açıklama yaptı. Dün Meclis Başkanı İsmet Yılmaz ile konuyu görüştüklerini belirten Davutoğlu, böyle durumlarda TBMM'nin nihai istişare makamı olduğunu vurguladı. Davutoğlu, "Olağanüstü toplantı talebine olumlu yaklaşıyoruz. Grup Başkanvekillerimiz de temas halinde. Muhtemelen çarşamba günü yapılacak ve biz de Meclisimizi son operasyonlarla ilgili bilgilendirme imkanı bulmuş olacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iki gün önce terör olayları nedeniyle Meclis Araştırma Komisyonu kurulması ve TBMM Genel Kurulu'nun 29 Temmuz Çarşamba günü olağanüstü toplanması için 116 milletvekilinin imzasıyla önerge vereceklerini açıklamıştı.

Meclis'in açılması için 184 milletvekilin Genel Kurul'da olması gerekiyor

CHP, 29 Temmuz saat 15:00’te Meclis’i acil toplanmaya çağırdı. Ancak Meclis’te bileşimin açılabilmesi için en az 184 milletvekilinin genel kurulda hazır bulunması gerekiyor. CHP’nin 131, AKP'nin ise 258 milletvekili bulunuyor.

Arınç, 'gerek yok' demişti

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bakanlar kurulu toplantısının ardından gazetecilerin CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısını sormaları üzerine, "Biz şahsen hükümet olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasında bir fayda görmüyoruz. Çünkü böyle bir toplantı yapıldığı takdirde siyasi partiler arasında öylesine büyük tartışmalar yaşanabilir ki mecrasından sapar ve hiç ümit etmediğimiz bir davranışla karşı karşıya kalabiliriz" yanıtını vermişti.