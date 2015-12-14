TBMM çalışanları Memur-Sen'e üye olmaları konusunda baskı mı görüyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, TBMM çalışanlarına iktidara yakınlığı ile bilinen Memur-Sen’e üye olmaları konusunda yapılan baskı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. TBMM’nin AKP’li İdare Amiri Ahmet Gündoğdu’nun sendikaya üyelik konusunda çalışanları zorladığına ilişkin iddiaların kendilerine iletildiğini söyleyen Akkaya, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, “Başkanlığınıza bağlı olarak görev yapan söz konusu milletvekilimizin bu davranış ve işlemleri, Anayasaya, Kanunlarımıza açık aykırılık taşımaktadır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, Meclis çalışanlarına yönelik Memur-Sen baskılarını sordu. Akkaya’nın soru önergesi şöyle.

TBMM İçtüzüğünün 14. Maddesi’nin 8. fıkrası gereğince Başkanlığı’nıza bağlı olarak çalışmakta olan TBMM İdare Amirlerinin görevleri yine İçtüzüğün 17. Maddesi’nde açıkça belirtilmiştir. Bu görevler arasında TBMM’de görev yapmakta olan kamu görevlilerinin sendikal hak ve özgürlüklerinin ne şekilde kullanılacağının belirlenmesine yönelik herhangi ibare bulunmamaktadır.

20 Ekim 2015 tarihine kadar TBMM bünyesinde görev yapmakta olan kamu görevlileri 4688 Sayılı Kanun çerçevesinde örgütlenme haklarını Yasa’nın 15. Maddesi nedeniyle kullanamamaktaydılar. 20 Ekim 2015 tarih ve 29508 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 4688 Sayılı Kanunun 15. Maddesinin a fıkrasında bulunan “TBMM idari teşkilatında çalışanlar” ibaresini iptal etmesinin ardından TBMM idari teşkilatında görev yapmakta olan kamu görevlileri örgütlenme haklarını hayata geçirmek üzere 4688 Sayılı Kanun çerçevesinde kurulmuş olan sendikalara üye olmaya başlamışlardır.

Ancak, bu tarihten sonra TBMM’de görev yapmakta olan ve örgütlenme hakkını kullanmak isteyen söz konusu kamu görevlilerine yönelik baskılar yapılmaya başlanmıştır.

Bilindiği üzere Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 87 ve 98 Sayılı Sözleşmeleri ile Anayasamızın 51. ve 90. Maddeleri gereğince çalışanlar istedikleri sendikalara üye olma hakkına sahiptirler ve çalışanlar bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

Yine Türk Ceza Kanunu’nun 118. Maddesinin 1. fıkrasında sendikal faaliyetlerin engellenmesi ve/veya çalışanların örgütlenme haklarına yönelik cezai yaptırım düzenlenmiştir.

TBMM Başkanlığı’na bağlı İdare Amiri olarak görev yapmakta olan Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun TBMM İdari teşkilatında görev yapmakta olan çalışanları kendisinin daha önce görev yaptığı MEMUR-SEN Konfederasyonuna bağlı Büro Memur-Sen Sendikasına üye olmaya zorladığı, bu konuda çalışanlara baskı yaptığı çalışanlar tarafından tarafımıza iletilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’ne göre Başkanlığınıza bağlı olarak görev yapan söz konusu milletvekilimizin bu davranış ve işlemleri, Anayasaya, Kanunlarımıza açık aykırılık taşımaktadır.

. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 15. maddesinin birinci fıkrasının 1.12.2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanun'un 41. maddesinin (13) numaralı fıkrası ile değiştirilen (a) bendinde yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı,." ibaresinin20.10.2015 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararıyla iptal edilmesi üzerine Başkanlığı’nızca bu konuda ne tür işlemler tesis edilmiştir?

. Söz konusu Anayasa Mahkemesi kararına istinaden TBMM İdari Teşkilat Kanunu’na göre görev yapmakta olan ve 657 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi (a), (b) ve (c) fıkraları farklı statülerde bulunan çalışanlar ile Milletvekilleri ile çalışmakta olan kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanan veya dışarıdan ataması yapılan danışman, ilave yardımcı personel ve ikinci danışmanın her birisinin sendikalara üye olma hakkı ortaya çıkmıştır. Bu hususla ilgili ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

. TBMM İdare Amiri olarak görev yapmakta olan Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun Anayasa’ya ve TCK’ya aykırı hareketleri hususunda herhangi bir tahkikat veya soruşturma yapılacak mıdır?

. Bu tahkikat neticesinde ilgili Milletvekilinin TCK 118. Maddesi çerçevesinde suç işlediğinin Başkanlığı’nızca tespit edilmesi halinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu hususta suç duyurusunda bulunulacak mıdır?