TBMM birinci ayını doldurdu, AKP'nin ‘ünlüleri' kürsüde boy göstermedi

TBMM yasama çalışmalarında birinci ayını bitirmeye hazırlanırken iktidar partisi AKP’nin, babalarından kalan şöhreti de üstlerinde taşıyan isimler ve sporda başarılarıyla bilinen yüzler henüz kürsüde boy göstermedi.

AKP’nin eski milletvekili Mehmet Metiner’in sosyal medyadan Ankara Esenboğa Havaalanın kendisine, AKP hükümetlerinde önemli görevlerde bulunan Bülent Arınç’ın oğlu AKP Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Genel Kurul’da henüz bir konuşma yapmadı.

Arınç'ın oğlu sadece kendisini tanıttı

Arınç’ın tek konuşması üyesi olduğu Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun ilk toplantısında üye milletvekillerinin kendilerini tanıttıkları öz geçmişinde oldu.

Tansu Çiller hükümetlerinde görev alan, DYP’nin bir dönem Genel Başkanı da olan Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Millletvekili Zülfü Tolga Ağar da, bir aylık yasama çalışmasında Genel Kurul kürsüsüne çıkmadı. Tolğa Ağar’ın da, Mücahit Arınç gibi 7 Temmuz 2018 tarihinde and içme töreninden sonra kürsüde bir konuşması, açıklaması olmadı.

Sofuoğlu da, Alpay da kürsüye çıkmadı

‘Motorumun sesinden geldiğimi anlayacaklar' diyen ve TBMM’ye Lamborghini marka otomobiliyle gelip kaydını yaptıran milli sporcu, dünya motosiklet şampiyonu AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da Genel Kurul kürsüsünü kullanmayan isim oldu. Bir aylık süreçte, Sofuoğlu’nun, üyesi olduğu Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu’nu toplantısında özgeçmişi ve komisyondan beklentileri konusunda bir konuşması var.

Milli futbolcu, AKP İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan’ın da milletvekili andının dışında Genel Kurul’da bir konuşması bulunmuyor. Alpay da, diğer arkadaşları gibi üyesi olduğu Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu’nu toplantısında özgeçmişiyle ilgili verdiği bilgilere ilişkin bir konuşması var. Özalan, Meclis'te karıştığı bir kavga ile gündeme gelmişti.

SP, TİP, DP temsilcileri ne yaptı?

HDP’den ayrıldıktan sonra Meclis’te, Türkiye İşçi Partisi (TİP)’nin iki temsilcisi İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Hatay Milletvekili Barış Atay, Genel Kurul’da konuşma trafiğinin içinde yer aldı.

Erkan Baş, en son 10 Ekim 2018 ve 17 Ekim 2018 tarihlerinde kanun teklifleri üzerinde partisinin görüşlerini kürsüden anlattı. Baş’ın iç tüzük değişiklik teklifinde Anayasa Komisyonu’nda konuşması bulunuyor.

Saadet Partisi’nin (SP) iki temsilcisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman da Genel Kurul kürsüsünü kullandı.

Cihangir İslam, 09 Ekim 2018, 10 Ekim 2018, 17 Ekim 2018 tarihlerinde kanun teklifi üzerinde konuşmalar yaptı.Demokrat Parti Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal’ın genel kurul da açıklamaları var.