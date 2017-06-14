TBMM Başkanvekili: Milletvekilleri tutuklanamaz

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi ve “Milletvekilleri tutuklanamaz” dedi.
Hamzaçebi, Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Meclis’te oturumu yönetirken partisinin vekilleri ile birlikte salonu terk etmişti.
Hamzaçebi, Twitter adresinden şunları yazdı:
Milletvekilleri tutuklanamaz. Enis Berberoğlu'na yapılan büyük bir hukuksuzluktur, haksızlıktır.
Tutuklu vekiller
Hapiste toplam 12 milletvekili bulunuyor:
Selahattin Demirtaş - HDP Eş Genel Başkanı
Figen Yüksekdağ - HDP Eş Genel Başkanı (Milletvekilliği ve HDP üyeliği 21 Şubat 2017'de düşürüldü)
İdris Baluken - Diyarbakır Vekili
Selma Irmak - Hakkari Vekili
Gülser Yıldırım - Mardin Vekili
Ferhat Encü - Şırnak Vekili
Abdullah Zeydan - Hakkâri Vekili
Ayhan Bilgen - Kars Vekili
Çağlar Demirel - Diyarbakır Vekili
Burcu Çelik - Muş Vekili
Besime Konca - Siirt Vekili
Enis Berberoğlu - İstanbul Vekili