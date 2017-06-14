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TBMM Başkanvekili: Milletvekilleri tutuklanamaz

Berberoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte hapisteki vekil sayısı 12 oldu

14 Haziran 2017 22:21

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi ve “Milletvekilleri tutuklanamaz” dedi.

Hamzaçebi, Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Meclis’te oturumu yönetirken partisinin vekilleri ile birlikte salonu terk etmişti. 

Hamzaçebi, Twitter adresinden şunları yazdı:

Milletvekilleri tutuklanamaz. Enis Berberoğlu'na yapılan büyük bir hukuksuzluktur, haksızlıktır.

Tutuklu vekiller

Hapiste toplam 12 milletvekili bulunuyor:

Selahattin Demirtaş - HDP Eş Genel Başkanı

Figen Yüksekdağ - HDP Eş Genel Başkanı (Milletvekilliği ve HDP üyeliği 21 Şubat 2017'de düşürüldü)

İdris Baluken - Diyarbakır Vekili

Selma Irmak - Hakkari Vekili

Gülser Yıldırım - Mardin Vekili

Ferhat Encü - Şırnak Vekili

Abdullah Zeydan - Hakkâri Vekili

Ayhan Bilgen - Kars Vekili

Çağlar Demirel  - Diyarbakır Vekili

Burcu Çelik - Muş Vekili

Besime Konca - Siirt Vekili

Enis Berberoğlu - İstanbul Vekili

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