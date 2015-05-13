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TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı oy birliğiyle ihraç edildi

Çağdaş Hukukçular Derneği, AKP'li Ayşenur Bahçekapılı'yı ihraç etti

13 Mayıs 2015 13:19

TBMM Başkanvekili olarak meclisteki olaylı 'İç Güvenlik Yasası' görüşmelerini yöneten ve bu esnada hem muhalefete söz vermediği hem de 'yasanın bir an önce geçmesi için çaba harcadığı' gerekçesiyle eleştirilen AKP'li Ayşenur Bahçekapılı, üyesi olduğu ÇHD'den oy birliğiyle ihraç edildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Disiplin Kurulu, polise geniş yetkiler veren İç Güvenlik Yasası’nın bir an önce yasalaşması için yoğun çaba gösterdiği gerekçesiyle TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’yı ihraç etti. İç Güvenlik Yasası’nın Meclis’teki görüşmeleri sırasında, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında gergin anlar yaşanmıştı.  

TBMM Başkanvekili olarak görüşmeleri yöneten Ayşenur Bahçekapılı ise ‘yasanın bir an önce yasalaşması için yoğun çaba harcadığı’ ve muhalefet vekillerine söz hakkı vermemesi gerekçesiyle yoğun eleştiriler almıştı.

 

Oy birliğiyle atıldı

 

Bahçekapılı'nın İç Güvenlik Yasası'nın görüşmeleri sırasındaki bu tutumunun ardından, üyesi olduğu ÇHD İstanbul Şubesi, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etmişti. 

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, ihraç talebinde, Bahçekapılı’nın, AKP Milletvekili ve Grup Başkanvekili olduğu dönem boyunca ÇHD’nin kuruluş amacına ve tüzüğüne aykırı siyasal faaliyetlerde bulunduğu belirtilerek, “ÇHD tüzüğünde savunduğu insan hakları ve değerleri ile çelişen ‘yasa’lara karşı mücadele ederken üyesi olan Ayşenur Bahçekapılı karşıt bir tavır sergilemiş, hatta bu yasalara muhalefet eden milletvekillerine baskı ve şiddet uygulayanların yanında yer almıştır” denildi. ÇHD Disiplin Kurulu, oy birliği ile Bahçekapılı’nın ihracına karar verdi. 

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