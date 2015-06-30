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TBMM başkanlık seçimlerinin ilk iki turunda hangi parti kaç fire verdi?

Deniz Baykal, Figen Yüksekbağ'ın da aralarında olduğu 5 vekil oylamaya katılmadı

30 Haziran 2015 21:24

Hülya Karabağlı

TBMM Başkanlık seçiminin ilk turunda TBMM Geçici Başkan Vekili, Meclis Başkan adayı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, HDP eş başkan Figen Yüksekdağ, AKP’den Mustafa Yel ve Ekrem Erdem, CHP'den Cemal Okan Yüksel oy kullanmadı. Oylamaya 545 milletvekili katıldı.

Deniz Baykal 125, Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu 81, Dengir Mir Mehmet Fırat 81, İsmet Yılmaz 256 oy çıktı. Anayasa’da öngörülen üçte 2 oy çoğunluk olana 367 rakamına kimse ulaşamadı.

Oylamada öncesinde 258 sandalyesi olan AKP’den Mustafa Yel ve Ekrem Erdem, mazeretleri bildirerek oylamaya katılmadı. Buna nedenle ilk tur oylamada İsmet Yılmaz'a 256 oy çıktı. AKP’liler kendilerinden fire olmadığını iddia etti. CHP’den son dakikaya kadar Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel’in oylamaya yetişmesi beklendi. Ancak, gelmedi. TBMM'nin geçici Başkanı Deniz Baykal daha önce açıkladığı gibi oy kullanmadı. CHP'nin TBMM’den 132 sandalyesi var. Baykal’a, 125 vekilin oy verdi. Elinde kalem kağıt kulislerde yapılan hesaplarla göre CHP’nin 5 firesi hesaplandı.

 

CHP'den Fırat’a 2, İhsanoğlu’na 1 oy gitti

 

Oylama sonuçlarına göre, CHP’den ilk turda HDP’li Mehmet Mir Dengir Fırat'a 2, MHP’ye 1 oy verdiği belirtiliyor. İkinci tur oylamaya ilk turda olduğu gibi 545 milletvekili katıldı. İlk turda 125 olan Baykal oyları 128’e çıktı. CHP’deki fire 2’ye indi. Oylardan birinin geçersiz olduğu belirtilirken bir oyun da HDP’li Fırat’a gittiği anlaşılıyor.

AKP ilk ve ikinci turda mazeretli iki kişinin dışında bir fire vermedi. MHP’de gire vermedi. Figen Yüksekdağ’ın gelmediği oylamada HDP fire vermediği gibi Dengir Mir Mehmet Fırat oylarını artırdı.

Anayasa hükümlerine göre, TBMM Başkanı seçilebilmek için yapılacak oylamaların ilk ikisinde adaylardan birinin üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğunun oyunu alması gerekiyordu. Ancak bu rakama ulaşan olmadı.

Yarın (1 Temmuz) yapılacak üçüncü tur oylamada seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada da gerekli çoğunluk sağlanamazsa, yine yarın bu turda en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday TBMM Başkanı seçilmiş olacak.

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