TBMM Başkanlık Divanı’ndan istifası istenen CHP’li Türkmen’den açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fatura tartışması sonrası CHP'li vekil Elif Doğan Türkmen açıklama yaptı.

Türkmen, Kanal D'nin canlı yayınında yaptığı açıklamada "İstifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum ama partimin kararına uyarım. Genel Başkanımız ile konuştuktan sonra gereğini yaparım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 milyon 200 bin liralık haberleşme gideri olduğu ileri sürülen Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in Meclis Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasını istemişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Genel Başkanı'n talebi yeniden Elif Hanım'a iletildi. Sanırım bugün gereğini yapacaktır, kendisine yakışanı yapacaktır" demişti.