TBMM Başkanlık Divanı 'iç güvenlik' için toplanıyor

Meclis Başkanlık Divanı, CHP, MHP ve HDP’nin "iç güvenlik" paketinin 21 Şubat oturumunda iç tüzük ihlali gerekçesiyle başvurularını değerlendirmek ve karara bağlamak için bugün saat 10.30’da toplanıyor.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığında yapılacak toplantıda üç partinin tasarının görüşmeleri ve madde oylamalarında hukuksuzluk iddiaları masaya yatırılacak. 21 Şubat oturumunun Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı karar yeter sayısı aramadan oylamalara geçmişti. TBMM Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda CHP ve HDP sözcüleri Başkanlık Divanı kararının beklenmesini ve iç güvenlik tasarısı görüşmelerine geçilmeyeceğini söyledi. Gensoru görüşmelerinden sonra tasarının 34. Maddesi okunda ancak madde görüşmelerine geçilemedi. Oturumu yöneten Güldal Mumcu, genel kurulu kapattı.

HDP ve CHP’nin değerlendirmeleri şöyle:

İdris Baluken: İki haftalık görüşmeler boyunca burada İç Tüzük'ün ihlal edildiği ve hukukun hiçe sayıldığı bir gerçek. Burada tekrar edelim; birincisi, karar yeter sayısı istenmiş, karar yeter sayısı aranmamış. Yoklama talepleri istenmiş, Meclis Başkan Vekili Ak Parti’den aldığı talimatlar doğrultusunda bu yoklama taleplerine cevap vermemiş. Bu yöntemle ilgili usul tartışması istenmiş, Meclis Başkan Vekili usul tartışması açmamış. Kanunun tümü üzerine konuşmalarla ilgili siyasi parti gruplarının söz hakları gasp edilmiş, soru-cevap kısmıyla ilgili muhalefet partilerinin Sayın Bakana yönelteceği sorularla ilgili söz hakkı gasp edilmiş, gürültü ve kavgadan dolayı burada milletvekilleri hastaneye kaldırılacak düzeyde darp edilmiş, travma yaşanmış, oturum aynı şekilde devam ettirilmiş.

6- 7 maddede iç tüzük ihlali var

Dolayısıyla burada 6-7 maddede özetleyeceğimiz net bir İç Tüzük ihlali var. Şimdi, bu İç Tüzük ihlali olduğu zaman birleşimden sonra anlaşıldığında izlenecek yol bellidir. Biz üç siyasi parti olarak bunu Genel Kurulda defalarca dile getirdik. Meclis Başkanı, Divanı bir an önce toplasın, bu olayla ilgili takip edilecek yolu kararlaştırsın. Şu anda, Meclis Başkanı iki hafta geçmesine rağmen Divanı toplamadığı için takip edilecek yol diye bir şey ortada yok. Dolayısıyla ilk 3 madde ya da 10 maddenin çoğunda ortaya çıkan usulsüzlükle başlayan yanlışlar zinciri 33'üncü maddeye kadar bütün maddelerin görüşülmesini etkilediği için bu tasarı görüşülemez.

CHP: Görüşmelerin devam etmemesi gerekir

Engin Altay: On gündür orta yerde süren bir tartışma var. Biraz önce yapılan usul tartışmasından sonra da oturumu yöneten sayın başkan vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 13'üncü maddesi çerçevesinde yapılan usul tartışmasından sonra ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek'le yaptıkları -bildiğim kadarıyla- görüşmeden sonra, usul tartışması çerçevesinde yarın on buçukta bu tartışmalı konuyla ilgili Sayın Cemil Çiçek Başkanlık Divanını toplayacağı için Başkan şöyle bir kanaate vardı: "O vakit bu 684'ün görüşmelerinin devam etmemesi gerekir." Doğru bir karardır; karar, doğru bir karardır. 13'üncü maddenin son fıkrasını açıp okuduğunuzda buradan sadece bu anlam çıkar.