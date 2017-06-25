TBMM Başkanlığı'nın avukatı: 15 Temmuz'a 'tesadüf' eden dört düğün incelensin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım’ın eski avukatı Faik Işık, TBMM Başkanlığı’nın avukatlığını üstlendi. Avukat Işık, darbe girişimine katıldığı iddia edilen subayların yargılandığı İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne TBMM Başkanlığı adına dilekçe vererek, müdahil olarak katılma talebinde bulundu. Dilekçede, darbe girişimi gününe ‘tesadüf eden’ 4 düğünün incelenmesi gerektiği vurgulandı. TBMM Başkanlığı adına verilen dilekçede darbe hazırlıklarının terör tatbikatları ile maskelendiği ifade edildi.

Başka delile gerek yok

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Avukat Işık tarafından verilen dilekçede, “Bütün komutanların dahi emir komuta zinciri içerisinde ‘sıkıyönetim ilan etmeleri’ doğrudan doğruya cuntacılıktır. Başkaca bir delile gerek yoktur. TBMM’nin karar vermediği sıkıyönetim kalkışması, milli iradenin temsi edildiği TBMM’ye karşı en ağır saldırıdır” denildi. Darbe girişimi öncesi NATO üslerindeki hareketlilik ve sonrasındaki gelişmelere de dikkat çekilen dilekçede özetle şu ifadeler yer aldı:



“KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme) eğitimleri veya ‘büyük terör olayları’ ihtimaline hazırlık maskelemeleri altında tatbikatlar yapılmak suretiyle masum er, erbaş ve darbeden habersiz personelin ve çıkartılan söylentiler ile tüm kamuoyunun psikolojik olarak yanıltılmaya hazır hale getirildiği, darbe tarihi belirlemesinde; askeri okullardaki mezuniyet törenleri, birliklerdeki atamalar, izin tarihleri gibi dikkat çekmeyecek rutin faaliyetler arkasına saklanabilmek için dikkate alındığı, 4 düğünün aynı güne rast gelmesi de ayrıca incelenmelidir. Son hazırlıkların tamamlanması için 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinden istifadenin hesaplandığı, bayram ziyaretleri görüntüsü altında yüz yüze temaslar gerçekleştirildiği...”

Vatan aleyhine cürüm



Dilekçede, Anayasa’nın 117/1 hükmündeki, “Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin manevi varlığından ayrılamaz” ifadesi hatırlatılarak, bu davada sanık olanların Başkomutanlığın şahsi manevisinde temerküz ettiği TBMM’ye karşı filli saldırıda bulunmak suretiyle ‘hıyanet’ başlığı altında ‘Vatan aleyhine cürüm işledikleri’ öne sürüldü.

İşte o düğünler

- 15 Temmuz gecesi Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Şanver’in kızının Moda Deniz Kulübü’nde düğünü vardı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Hava Kuvvetleri komuta kademesi düğündeydi. Darbeciler helikopterle Moda Deniz Kulübü’ne indi ve komutanları rehin aldı.



- Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Zekai Aksakallı 15 Temmuz’da 19.00’dan sonra Tümgeneral Burhanettin Aktı’nın kızının düğünü için Ankara Gazi Orduevi’ndeydi. Aksakallı ifadesinde masasının protokole uymayacak şekilde en arkada olduğunu belirterek “Düğün sahibi ‘Sonradan değiştirilmiş bilmiyorum’ dedi” demişti.



- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu 15 Temmuz’da saat 19.30 sıralarında Yeşilköy’deki Çınar Otel’de ailesiyle bir düğüne katılmıştı.



- Son düğün 16 Temmuz 2016’da Fenerbahçe Orduevi’nde yapılacaktı. Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin oğlunun düğünüydü. Sanık Tuğamiral Hayrettin İmren ifadesinde özetle şöyle demişti: “Ömer Faruk Harmancık isimli tuğamiral bana ‘15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan sabaha karşı 03.30’da darbe yapılacağını söyledi. 16 Temmuz’da Veysel Kösele’nin Fenerbahçe Orduevi’nde oğlunun düğünü olacağını ve cuma akşamı Genelkurmay Başkanı dahil kuvvet komutanlarının Orduevi’nde olacaklarını, gece Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının odasına orduevi müdürünün yardımı ile zorla girilerek kendilerinin ikna edileceklerini söyledi.”