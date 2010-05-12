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TBMM Başkanlığı'ndan 'YGS'de torpil' açıklaması

TBMM Başkanlığı, Şahin'in oğlu olduğu iddia edilen Yılmaz Ülker Şahin'e YGS'de torpil yapıldığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı.

12 Mayıs 2010 03:00

T24 - Bir televizyon kanalı ve bazı internet sitelerinde TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in oğlu olduğu iddia edilen Yılmaz Ülker Şahin'e YGS'de torpil yapıldığına ilişkin haberlerle ilgili TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, ''TBMM Başkanı Şahin'in, Yılmaz Ülker Şahin isminde bir oğlu olmadığı'' bildirildi.


TBMM Başkanlığı İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:


''Söz konusu yayınlarda yer aldığının aksine TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin'in, Yılmaz Ülker Şahin isminde bir oğlu bulunmamaktadır. Aynı isimle TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin'in uzaktan veya yakından hiç bir akrabalık bağı da bulunmamaktadır.


Kaynağı araştırılmadan yapılan asılsız ve dayanaksız yayınlar tarafımızdan üzüntüyle karşılanmıştır.


İnternet sitelerinde dolaşan dedikodu mahiyetindeki mesnetsiz iddiaların sorumlular tarafından düzeltilmesini bekliyoruz.''

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