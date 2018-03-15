T24 LogoT24 Logo
Gündem

TBMM Başkanlığı, Kahraman'ın 'çocuk istismarı' cevabını haber yapan 35 siteyi engelletti

Kahraman, istismar vakaları için özel komisyon kurulmasının mümkün olmadığını belirtmişti

15 Mart 2018 12:52

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın çocuk istismarıyla ilgili verdiği resmi yanıtı haber yapan 35 haber sitesini sansürletti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'ndan, son 10 yılda istismar vakalarının yüzde 700 arttığını belirterek özel komisyon kurulmasını istedi. Kahraman imzalı yanıtta da bunun mevzuat gereği mümkün olmadığı ifade etti. Söz konusu yazı da Tanrıkulu tarafından gazetecilerle paylaşıldı. Birçok yayın da bunu haberine konu etti.

Meclis Başkanlığı Hukuk Hizmetleri Bürosu, mahkemeye başvurarak Kahraman’ın ‘kişilik haklarının ihlal edildiğini’ savundu.

Haber sitelerinin cevabı ‘Meclis’i çocuk istismarcılığını koruyan nitelikte aksettirdiği’ öne sürüldüğü başvuru dilekçesinde Tanrıkulu’nun ‘işleme alınmasının mümkün olmadığı bilinen, usule uygun olmayan yöntemle’ teklifi verdiği iddia edildi.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, haberleri ‘kişilik haklarını ihlal edici nitelikte’ bularak 35 haber sitesindeki ilgili linki erişime engelledi.

ETİKETLER

tbmmismail kahramanhaberSezgin Tanrıkuluçocuk istismarıhabersiteengelsansür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24