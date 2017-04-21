TBMM Başkanlığı, IŞİD'li teröristin Meclis'in etrafında keşif yaptığını doğruladı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun "IŞİD militanının Meclis bahçesinin etrafında keşif yaptığına" dair iddialar hakkında verdiği soru önergesini yanıtladı. Başkanvekili Aydın, hakkında tedbir kararı bulunan S.S. isimli kişinin 12 Ekim 2016 günü İstanbul'dan Ankara’ya geldiğini ve TBMM bahçesi civarında dolaştığını ve aynı gün dönüş yaptığı bilgisini verdi.

Ahmet Aydın’ın bir örgüt ismi vermeden Tanrıkulu’nun önergesine verdiği yanıt şöyle:

Cevap 1.- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi (b) soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesi uyarınca hakkında tedbir kararı bulunan S.S. isimli şahsın 12.10.2016 günü saat 10.15'te İstanbul ilinden havayolu ile Ankara iline geleceği bilgisinin alınması üzerine teknik takip ekibi aynı gün saat 10.30 sıralarında Esenboğa Havaalanı'nda görev almıştır. Yapılan çalışmalarda Ankara ilinde bulunduğu süre içerisinde TBMM bahçesi civarında dolaştığı, şahsın yine aynı yolla aynı gün akşam saatlerinde İstanbul iline geri döndüğü tespit edilmiştir.

Cevap 2.- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi (b) soruşturma dosyasında söz konusu şahsın, 12.10.2016 tarihinde Meclis bahçesi civarında dolaştığı belirtilmiştir.

"Şahsın Meclis'in randevu takip sisteminde kaydı yok"

Cevap 3.- Kimlik bilgileri tespit edilen şahısla ilgili yapılan sorgulamada TBMM Randevu Takip Sisteminde herhangi bir kayıt bilgisine ulaşılamamıştır.

Cevap 4.- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi (b) soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, 5271 sayılı Kanun'un 135'inci maddesi uyarınca hakkında tedbir kararı bulunan S.S. isimli şahsa ait görüntüler, 12.10.2016 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü teknik takip ekibi tarafından elde edilmiş olup yapılan çalışmaların sonucunda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği ilgi (c) yazı ile Başkanlığımıza bildirilmiştir. Başkanlığımız tarafından şüpheli şahıs S.S. ile ilgili olarak herhangi bir görüntü tespiti yapılmamıştır.

Cevap 5.- İstanbul Valiliğinin ilgi (ç) yazısında DAEŞ (IŞİD) operasyonunda tutuklanan 28 şüpheli ile ilgili iddianamenin 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiği belirtilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi (b) soruşturma dosyasında yer alan iddianamede 35 şüphelinin yer aldığı belirtilmiştir.

"Daimi arama kararı var ama başka bir soruşturma yok"

İddianameye göre şüphelilerin eylemlerinin hukuki değerlendirmesinde; S. S., O. K., F. K., S. K., E. G. ve A. K. isimli şüpheli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 309'uncu maddesinin birinci fıkrasının, diğer 29 şüpheli hakkında ise 314'üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanılması istenilmiştir. Yakalama kararı bulunan şüphelilerin yargılamasının CMK'nın 244'üncü maddesi uyarınca yapılması yasal ve olanaklı görülmüştür. Ayrıca tüm şüpheliler hakkında CMK'nın 175'inci maddesi gereğince düzenlenen iddianamenin kabulü ile TCK'nın 309'uncu maddesinin birinci fıkrası ve 314'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yargılamalarının yapılarak cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia edilmiştir.

Cevap 6.- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi (d) yazısında soru hakkında gerekli araştırma yapılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığı Zaman Aşımı Bürosu'nun 2015/84253 sayılı dosyasında soruşturma yapıldığı ancak şüpheli/şüphelilerin açık kimlik bilgileri tespit edilemediğinden şüpheliler hakkında daimi arama kararı alındığı ve başkaca bir soruşturma bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.