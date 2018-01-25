TBMM Başkanlığı: Atatürk'ün resmi, Meclisimizin her köşesinde ve kulislerde bulunmaktadır

TBMM Başkanlığı, yeri değiştirilen ya da kaldırılan Atatürk tablolarını soran CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi’ye verdiği cevapta, “Meclisimizin her köşesinde ve kulislerde bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Cevabı 'yetersiz' bulan İlgezdi, bir soru önergesi daha vererek, "Tablo olmaması iktidar milletvekillerinin bir talebi midir yoksa meclis başkanlığının bir tasarrufu mudur?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili İlgezdi’nin, ressam Yaşar Çallı’ya ait Atatürk tablolarının tarihi basın bürosu koridorundan 2013 yılında kaldırılmasıyla ilgili sorularını yanıtlayan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “TBMM Ana Bina’da onarım nedeniyle yeri değiştirilen ya da kaldırılan tablo bulunmamaktadır. Bahis konusu ettiğiniz, Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi ise, bildiğiniz gibi Meclisimizin her köşesinde ve kulislerde bulunmaktadır” dedi. Başkanlığın önergede yer alan sorular yerine genel bir yanıt verdiğine dikkat çeken İlgezdi, TBMM Başkanlığı’na yeni bir önerge verdi.

İlgezdi’nin TBMM Başkanlığına soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

"15 Kasım 2017 tarihinde TBMM'deki restorasyonlara ve Atatürk tablolarına ilişkin vermiş olduğum soru önergesine 4 Ocak 2018 tarihinde 'İlgili önergeniz ile TBMM’deki restorasyonlar ve Atatürk tabloları soru konusu yapılmıştır. TBMM Ana Bina’da onarım nedeniyle yeri değiştirilen ya da kaldırılan tablo bulunmamaktadır. Bahis konusu ettiğiniz, Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi ise, bildiğiniz gibi Meclisimizin her köşesinde ve kulislerde bulunmaktadır' şeklinde yanıt verilmiştir.

"Meclis Başkanlığı, cevap verirken genel bir yanıtla konuyu geçiştirmeye çalışmıştır"

Bu yanıt genel bir yanıttır. Meclis Başkanlığı, önergede yer ve tablo ismi vermeme rağmen sorularıma cevap verirken genel bir yanıtla konuyu geçiştirmeye çalışmıştır. Sorularıma verilen yanıt yetersiz olduğu için tekrar aynı soruları sorma gereksinimi duydum. Çünkü ünlü ressam Yaşar Çallı’nın, “Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de ilk Meclis açılış konuşmasının resmedildiği” tablosu restorasyon gerekçesiyle kaldırılmış ve bir daha yerine asılmamıştır. Ayrıca önergeye verilen yanıtta kulislerde Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi “Meclisimizin her köşesinde ve kulislerde bulunmaktadır.” denilmektedir. Fakat iktidar kulisinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir resim ya da tablo bulunmamaktadır.

"Atatürk resimlerinin kaçı 'onarım ve tadilat' nedeniyle kaldırıldı, kaçı yerine tekrar kondu?"

"Meclis Başkanlığınız döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait kaç tablo veya resim, 'onarım ve tadilat' nedeniyle yerinden kaldırılmıştır? Kaçı yerine tekrar konulmuştur?

"4 Ocak 2018 tarihli cevap yazısında belirttiğiniz gibi “TBMM Ana Bina’da onarım nedeniyle yeri değiştirilen ya da kaldırılan tablo bulunmamaktadır.” İddiası doğru ise basın koridorunda yer alan ünlü ressam Yaşar Çallı’nın tablosunu kim neden kaldırmıştır? Adı geçen tablo Meclis Başkanlığı’nızın onayı alınmadan mı kaldırılmıştır? Bahse konu tablo nerdedir?

"Yaşar Çallı’nın tablosu 10 Nisan 2013 tarihinde restorasyan nedeniyle kaldırıldığı halde neden önergeme verilen yanıta “TBMM Ana Bina’da onarım nedeniyle yeri değiştirilen ya da kaldırılan tablo bulunmamaktadır.” şeklinde cevap verilmiştir?

"Tablo olmaması iktidar milletvekillerinin bir talebi midir?"

"Önergeme, Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi “ Meclisimizin her köşesinde ve kulislerde bulunmaktadır” şeklinde vermiş olduğunuz yanıta rağmen iktidar kulisinde Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir resim ya da tablo bulunmadığını tekrar hatırlatarak TBMM iktidar kulisinde neden Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir tablo ya da resim yoktur? Tablo olmaması iktidar milletvekillerinin bir talebi midir yoksa meclis başkanlığının bir tasarrufu mudur?"