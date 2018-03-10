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TBMM Başkanı'nın korumaları için, 2 milyon 950 bin liraya 5 adet cip satın alındı!

"Meclis Başkanı bundan böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi korunacak"

10 Mart 2018 15:13

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın korumaları için, 2 milyon 950 bin liraya 5 adet cip satın alındı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Toyota Land Cruiser Prado marka cipler için “Filo indirimi'' uygulandı. Normal satış fiyatı 690 bin lira olan ciplerin tanesi 590 bin liraya mal oldu. Yeni dönemde Kahraman'ın koruma ekibinde öncü ve artçı olarak Passat'lar yerine cipler yer alacak. Tescil plakaları takılan cipler Meclis'e teslim edildi. Kahraman için daha önce de 231 bin Euro'ya Audi A8 Long marka makam aracı satın alınmıştı.

Erdoğan gibi korunacak

Meclis Başkanı bundan böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım gibi korunacak. TBMM bütçesinden iki yıl önce İsmail Kahraman için 231 bin Euro'ya Audi A8 Long marka lüks makam aracı satın alınmıştı.

CHP'li vekil Barış Yarkadaş bu araç konusunda TBMM'ye önerge vermiş ve şöyle demişti: “TBMM başkanlarına koruma amaçlı verilen araçlar çerçevesinde şahsınıza Audi A8 Long zırhlı araç alınmış mıdır? Aracın fiyatının 1,5 milyon liranın üzerinde olduğu doğru mudur? Bu aracı oğlunuzun makam aracı olarak kullandığı doğru mudur?”

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