TBMM Başkanı'ndan CHP'ye 'Kamer Genç'i uyarın' yazısı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e yönelik sözleri üzerine CHP'ye yazı gönderdi. Çiçek, Kamer Genç'in uyarılmasını istedi.



TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e yönelik sözleri üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yazı gönderdi. Çiçek, Meclis'in saygınlığı dikkate alınarak gereğinin yapılmasını istedi.

Böyle bir yazıyı kaleme almaktan ciddi şekilde rahatsızlık duyduğunu ifade ettiğini anımsatan Çiçek, ''Ekinde yer alan örneklere atfen, kullanılan ifadelerin milli mücadeleyi yürüten Gazi Meclise yakışmadığı, Meclis ve siyaseti yaraladığı, ayrıca Meclis'in, milletvekillerinin ve genel olarak siyaset kurumunun halk nezdindeki itibarını zedelediğini ifade etmiştim. Ayrıca Genel Kurul'da yapılan konuşmalarda hakaret, kaba ve yaralayıcı sözlerden kaçınılmasını teminen uygun göreceğiniz yol ve yöntemle çaba göstereceğinize inancımı da dile getirmiştim'' dedi.

Hakaret içeren kaba ve yaralayıcı sözlerin kim tarafından, kime söylenirse söylensin kınanması gereken bir husus olduğuna işaret eden Cemil Çiçek yazısında şunları ifade etti: ''Sizin de böyle düşündüğünüze inanıyorum. Ancak Genel Kurul'da kullanılan ifadelere bakıldığında aradan geçen süre zarfında maalesef olumlu bir gelişme olmadığı, özellikle de grubunuza mensup bir milletvekilinin kaba, çirkin, yaralayıcı ve asla tasvip edilmeyecek ifadeler kullanmayı alışkanlık haline getirdiği görülmektedir."

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği yazışı şu sözlerle bitirdi: "Konunun önemi ve Meclis'in saygınlığına verdiği zarar dikkate alınarak gereğinin yapılmasını takdirlerinize sunuyorum.''