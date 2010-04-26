TBMM Başkanı'na Yüce Divan yolu açıldı

T24 - TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin "TBMM Başkanı ve üst düzey komutanlar"ın yargılanmasıyla ilgili 19. maddesine 337 kabul, 69 ret oyu çıktı.





Genel Kuruldaki gizli oylamaya 407 milletvekili katıldı. Oylamada 337 kabul, 69 ret oyu kullanıldı; 1 üye de çekimser kaldı.





Teklifin 19. maddesiyle Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerini düzenleyen 148. maddesinde değişiklik yapılarak, kişisel başvuru hakkı tanınıyor. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilmesi imkanı sağlanıyor. Ayrıca, Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanı'nın da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanması hükme bağlanıyor.