TBMM Başkanı Yılmaz: Ülkeyi koalisyona muhtaç ederseniz, evlatlarınıza iş bulmak, kömür dağıtmak zor olur

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, "70'li ve 90'lı yıllar, Türkiye'nin kayıp yıllarıdır. Türkiye tek parti iktidarında ülkeyi büyüttü" dedi. Yılmaz, "Eğer koalisyonlara bu ülkeyi muhtaç ederseniz, evlatlarınıza iş bulmak zor olur. Engellimize bakabilmek çok zor olur. Yoksulumuza kömür dağıtabilmek çok zor olur" ifadesini kullandı.

Radikal'de yer alan habere göre, Sivas'taki temaslarını sürdüren TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Hafik ve Kangal ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Hafik İlçesi'ne gelen Başkan Yılmaz'ı Kaymakam Abdullah Özadalı ve Belediye Başkan Mitat İlhan karşıladı. Yılmaz, Hafik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'Meclis Başkanı Köy Muhtarlarıyla Buluşuyor' programına katıldı. Programda konuşan TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, yaptıkları hizmetler noktasında mutlaka eksikliklerinin olduğunu belirterek, yeni dönemde vatandaşlardan güç ve destek istediklerini söyledi.

"Yatırımlar kendiliğinden bitmez "

Denizden dolgu yaparak inşa edilen dünyada sadece 2 tane havalimanı olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biri Çin'de, biri Japonya'da var, 3'üncüsü de Türkiye 'de oldu. Eğer bunlar bunu yapmış olsaydı biz milletten aldığımız bu kaynağı yine milletin ihtiyaçları için harcayabilirdik. Ama onlar da bu millete hizmet olarak bir kaynak da ayırmadılar. Eğer bu milletten 100 liralık vergi toplar da 86 lirasını faize verirseniz geriye kalan 14 liranızla işçinize, memurunuza, köylünüze bir şey veremezsiniz. Yatırıma kaynak ayıramadığınızda da yatırımlar kendiliğinden bitmez. Yatırıma kaynak ayırırsan, üzerinde durursan, takip edersen biter. Geçmişte yatırımların ortalama bitiş süresi 8 buçuk yıldı. Şimdi 4 yıla düştü. Kaynakları faiz lobisine değil de millete hizmet olarak aktarırsanız 80 yılda yapılanların çok daha fazlasını yaparsınız."



Konuşmaların ardından Yılmaz, köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi. Yılmaz ve beraberindekiler, işadamı Nurettin Koçak tarafından ilçede yapımı devam eden 318 kişilik öğrenci yurdu inşaatını gezdi. Yılmaz, daha sonra Kangal İlçesi'ne geçti. Vatandaşlar TBMM Başkanı Yılmaz'ı ilçe girişinde karşıladı. Kangal İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Öztürk'ü makamında ziyaret eden Yılmaz, AK Parti seçim otobüsüyle ilçe meydanında toplanan vatandaşlara selamlama konuşması yaptı. Yılmaz, son olarak ilçe belediye başkanlığı tarafından düzenlenen programda ilçe halkıyla bir araya geldi. 7 Haziran'da bir koalisyon kurulmasını arzu ettiğini belirten Başkan Yılmaz, bütün genel başkanlara koalisyon kurulmasının uygun olacağını söylemesine rağmen kimsenin kırmızı çizgilerinden bir adım ileri gitmediğini söyledi. Anayasanın işlediğine değinen Yılmaz, sandığın tekrar milletin önüne geldiğini hatırlattı.

"Namazın kazası olur, zamanın olmaz "

2015 yılını kaybettiklerini kaydeden Yılmaz, "2016 yılını kaybetmememiz lazım. Eğer yanlış bir tercih yaparsak 2016 yılını da kaybederiz. Her şeyin telafisi mümkün ama zamanın telafisi mümkün değildir. Namazın kazası oluyor da zamanın kazası olmaz. Öğleyi tekrar geri getirebilir misiniz? Sabaha geri gidebilir misiniz? Dünü yakalayabilir miyiz, geçti gitti. Dolayısıyla 2016 yılını kaybetmemek için bir ve beraber olmamız lazım" dedi.

"Türkiye 90'larda türbülansa girdi"

Koalisyon dönemlerine de değinen TBMM Başkanı Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"70'li yıllar kayıp yıllarıdır. 90'lı yıllar da kayıp yıllarıdır. Türkiye tek parti iktidarında ülkeyi büyüttü. Menderes dönemi büyüme dönemidir. Demirel'in 65-71 arası büyüme dönemidir. Rahmetli Özal'ın 83'ten 91'e kadar olan dönemi büyüme dönemidir. Ama ondan sonra Türkiye 90'larda türbülansa girdi. Bakın 1999'la 2002 yılları arasındaki Türkiye'nin yıllık büyümesi yüzde 1'in de altındadır. Bizim dönemimizde büyüme ortalama 5'tir. 1999-2000 arası büyüme ne, 0.90. Eğer koalisyonlara bu ülkeyi muhtaç ederseniz o zaman evlatlarınıza iş bulabilmek zor olur. Engellimize bakabilmek çok zor olur. Yoksulumuza kömür dağıtabilmek çok zor olur. Yeşil kartlımıza ilacını vermek çok zor olur. Evlatlarımıza yeni iş yeri açabilmek de çok zor olur."