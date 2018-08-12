TBMM Başkanı Yıldırım'dan bebeğiyle şehit olan annenin ailesine ziyaret

Eraydın AYTEKİN-İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA(Sivas), (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, beraberindeki bakan ve milletvekileri ile Hakkari Yüksekova\'da PKK\'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya\'nın (25) Sivas\'ın Şarkışla ilçesindeki babaevine taziyede bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile birlikte helikopterle Sivas\'ın Şarkışla ilçesine geldi. Milli Eğitim eski Bakanı ve Sivas milletvekili İsmet Yılmaz\'ın vefat eden annesi Turunç Yılmaz\'ın cenazesi için kente gelen Yıldırım ve beraberindeki bakanlar, 31 Temmuz\'da Yüksekova\'da Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya\'yı ziyaretten dönerken el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit düşen Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa\'nın ilçede yaşayan ailesinin evini ziyaret etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindekiler şehit anne-oğlun baba evinde, Nurcan Karakaya\'nın annesi Suudiye Demir, kardeşleri ile eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ile görüşerek, başsağlığı diledi. Yaklaşık yarım saat evde kalan Yıldırım ve beraberindekiler, çıkışta evin önünde toplanan vatandaşlarla tokalaştıktan sonra, Gürün ilçesinde düzenlenecek olan cenaze törenine katılmak üzere helikopter ile ilçeden ayrıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindekileri uğurlayan şehit eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, \"Acımızı paylaşmaya gelmişler, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Gelen meclis başkanımız ve beraberindeki bakanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Diyecek bir şeyimiz yok. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Başsağlığı diledi sayın başkanımız. Özel bir konu konuşulmadı\" dedi.

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