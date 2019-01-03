TBMM Başkanı Yıldırım'a soru önergesi: Ne zaman istifa edeceksiniz?

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, partisi AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde giderek tartışması tırmanan konuyu gündeme getirdi ve “Ne zaman istifa edeceksiniz” sordu. Beştaş, “Başkanının mevcut durumu Anayasa’ya açık bir aykırılık teşkil etmekle birlikte Meclis Başkanlığının tarafsız konumu da yok sayılmaktadır” dedi.

Baştaş’ın TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a soru önergesi şöyle:

Anayasa’nın 94 üncü maddesinde “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.” hükmü yer almasına rağmen tarafınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Başkan adayı olarak gösterilmiştir. Meclis başkanı olan kişinin, üyesi bulunduğu siyasi partinin hiçbir faaliyetine katılmaması gerektiği, Anayasa’nın 94/son maddesinde hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça belirtilmiştir. Ancak buna karşın cumhurbaşkanının istifanıza gerek olmadığı açıklamasının ardından bu husus daha da çarpıcı bir şekilde gündeme gelmiş olup mevcut durumunuzun Anayasa’ya açık bir aykırılık teşkil ettiği açıktır. Meclis Başkanının hem siyasi parti faaliyetlerine hem de Meclis tartışmalarına katılamaması kuralının amacı, TBMM’yi, yani yasama organını temsil eden kişinin görünüşte de tarafsız olmasını sağlamaktır. Diğer yandan belediye başkanlığı, milletvekilliği gibi görevlere aday olanların istifa ettikleri, seçilememeleri durumunda görevlerine yeniden döndükleri kuralı da mevcuttur. Nitekim Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken tarihi 1 Aralık olarak belirlemişti. Buna göre, hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, subay ile astsubayların istifa süresi saat 17.00 itibarıyla tamamlanmıştır. Siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar ve emekli olarak görevinden ayrılmak isteyenlerin istifa süreleri de aynı tarihte tamamlanmıştır. YSK daha önce aldığı bir kararla bakanların istifa etmelerinin gerekli olmadığını hüküm altına almıştır. Ancak ifade ettiğim üzere TBMM Başkanının misyon ve statüsü bakanların durumundan farklıdır. Ayrıca tarafsız konumda olması gerekliliği de bu istifayı zaruri kılmaktadır.

- Anayasa’nın açık hükmüne rağmen neden istifa etmiyorsunuz?

- Anayasa’yı ihlal etmeye devam edecek misiniz?

- Ne zaman istifa edeceksiniz?

- Bu durum aynı zamanda TBMM Başkanı olduğunuz andan itibaren tarafsızlığınızı korumadığınız anlamına da gelmiyor mu?

- TBMM Başkanı sıfatı ile belediye başkanlığı seçim kampanyasını nasıl yürüteceksiniz?

- TBMM Başkanı olarak yasama organının temsilcisi olmanıza rağmen Anayasa’yı en başta siz ihlal ederseniz yurttaşların yasalara uymaması halinde meydana gelecek durumdan dolayı sorumlu olmayacak mısınız?

- İstifa etmemenizin gerekçesi cumhurbaşkanının bu yöndeki tavrı mıdır?

- Bu durum hukuka açık bir aykırılık teşkil etmesine rağmen neden bunu sürdürüyorsunuz?

- TBMM Başkanı sıfatı ile seçim yarışına girecek olmanız, diğer adaylarla sizin aranızda eşitsiz bir durum yaratmakta olup neden bu eşitsiz yarışı kabul ediyorsunuz? Bu durum aynı zamanda seçmen iradesine saygısızlık teşkil etmiyor mu?

- Yasama organı olan TBMM ile yürütme birlikte mi hareket ediyor? Kuvvetler ayrılığı ilkesi ne zaman sona erdi?

- Hâlihazırda seçim çalışmalarına da başlamış olmanız nedeniyle, tarafınıza yöneltmiş olduğumuz soru önergesini hangi sıfatla cevaplayacaksınız?

- Hâlihazırda muhalefet partilerinde ve milletvekillerine karşı tarafsız durma şansınız kaldı mı?

- Hâlihazırda muhalefet partileri tarafından gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayları ile bir yarışa girmiş olmanız ve aynı zamanda muhalefet partilerine mensup milletvekillerine başkanlık yapıyor olmanız size de garip gelmiyor mu?

- Seçim çalışmaları çerçevesinde meydana gelebilecek usulsüzlükleri ve hukuksuzlukları iktidar partisinin adayı sıfatıyla tarafınıza iletebilecek miyiz?

- Başkanı olduğunuz TBMM’nin üyesi olan Leyla Güven açlık grevinin 57 inci gününde ve milletvekili olmasına rağmen cezaevinde olup, buna ilişkin bir girişiminiz olacak mı? Konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız?